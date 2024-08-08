Третє "золото" України: Хижняк став чемпіоном Олімпійських ігор з боксу

На Олімпійських іграх в Парижі визначився чемпіон з боксу у ваговій категорії до 80 кілограмів. У фінальному поєдинку зустрілися українець Олександр Хижняк та казах Нурбек Оралбай.

Український боксер Олександр Хижняк вдруге у своїй спортивній кар'єрі вийшов до фіналу Олімпійських ігор. У Токіо-2020 українець став віцечемпіоном, поступившись бразильцю Еберту Соузі, пише 24 Канал.

Читайте також Олімпійські ігри-2024: загальний медальний залік

Феноменальна перемога Хижняка

У поєдинку проти представника Казахстану Нурбека Оралбая "Полтавський танк" сподівався здобути омріяне олімпійське "золото".

Зі стартовим гонгом Хижняк пішов вперед, бомбардуючи суперника потужними ударами. Оралбай тримав блок та відповідав небезпечними джебами. Судді віддали перший раунд українцю – 3:2.

У другому раунді сценарій поєдинку не змінився. Представник Казахстану частіше почав клінчувати, щоб збити темп. Другий раунд судді віддали Орланбаю.

У рівному поєдинку переможець визначився в останньому раунді. У казаха почав кровоточити ніс та з'явилося розсічення. Перевага Олександра далася взнаки.

У підсумку судді віддали перемогу українському боксеру. Олександр Хижняк став чемпіоном Олімпійських ігор в Парижі.

Шлях до чемпіонства

Зазначимо, що на шляху до фіналу Хижняк здобув три перемоги.

У 1/8 фіналу Олександр переміг колишнього українця Пилипа Акілова, який виступає за Угорщину.

В наступному раунді 29-річний боксер здолав бразильця Вандерлея Перейру, а у півфіналі кубинця Арлена Лопеса – дворазового олімпійського чемпіона.

Нагадаємо, що збірна України раніше здобула сім нагород на Олімпіаді-2024 (2-2-3). Золоті медалі завоювали наші фехтувальниці та стрибунка у висоту Ярослава Магучіх. "Срібло" на рахунку стрільця з гвинтівки Сергія Куліша та гімнаста Іллі Новікова. Бронзові нагороди здобули легкоатлети Ірина Геращенко та Михайло Кохан, а також Ольга Харлан у фехтуванні на шаблях.