Нова роль харизматичного репера: Snoop Dogg запросили на Олімпійські ігри-2024

Культовий виконавець репу Snoop Dogg приєднався до медіа команди, яка буде висвітлювати Ігри-2024 в Парижі. Популярний співак працюватиме спеціальним кореспондонтом на змаганнях.

Американський репер, продюсер і актор Snoop Dogg підписав угоду з NBCUniversal. Відома медіакомпанія буде готувати ексклюзивні репортажі з Олімпійських ігор.

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Snoop Dogg – репортер Олімпіади-2024

Легендарний репер працюватиме в столиці Франції спеціальним кореспондентом Ігор. Для Snoop Dogg це вже не перший досвід роботи під час Олімпіади. Репер вже робив кілька вірусних коментарів з Токіо-2020.

Відомий музикант працюватиме в прайм-тайм у вечірніх випусках.

Я виріс, спостерігаючи за Олімпійськими іграми, і в захваті від того, що неймовірні спортсмени виступатимуть в Парижі. Це свято майстерності, відданості та прагнення до величі,

– прокоментував свою участь Snoop Dogg.

52-річний репер буде відвідувати олімпійські змагання, спілкуватися зі спортсменами, а також їхніми друзями.

У нас будуть неймовірні змагання, і, звичайно, я додам до них стиль Снупа. Це будуть найграндіозніші Олімпійські ігри в історії, тому слідкуйте за оновленнями. Відсвяткуймо та зробимо ці ігри незабутніми,

– зазначив культовий виконавець.

Snoop Dogg працюватиме репортером на ОІ-2024: відео

Олімпійські ігри у Парижі 2024 розпочнуться 26 липня і триватимуть до 11 серпня. На змаганнях буде розіграно 329 медалей у 32 видах (48 дисциплін). Очікується участь 10 500 спортсменів.