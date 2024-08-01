"Чоловік публічно б'є жінку": знаменитості відреагували на перемогу трансгендера на Олімпіаді

На Олімпійських іграх в Парижі розгорівся грандіозний скандал після перемоги трансгендерної боксерки з Алжиру. Ця подія спровокувала справжнє цунамі реакцій в соціальних мережах.

У 1/8 фіналу жіночого боксерського турніру відбувся бій за участю італійки Анджели Каріні та алжирки Імане Хеліф, яка змінила стать. Поєдинок суперниць завершився вже на 46 секунді, після серії потужних ударів представниці Алжиру, пише 24 Канал.

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Скандальний бій на Олімпіаді

Хеліф розбила носа Каріні, яка через сильний біль не змогла продовжити поєдинок. У відчаї італійка скинула боксерський шолом та сказала своїй команді: "Це несправедливо". Анджела не змогла стримати сліз у мікст-зоні, коментуючи свою поразку.

Відчай італійської боксерки на телеекранах побачив весь світ. На скандал блискавично відреагували представники усіх сфер діяльності. Вони відмітили нерівність умов, коли у поєдинках проти жінок беруть участь "біологічні чоловіки", які змінили стать.

Реакція знаменитостей на скандал з трансгендерною боксеркою

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні заступилася за Анджелу Каріні. Політикиня нагадала дискваліфікацію Хеліф на ЧС, коли вона провалила гендерний тест.

З таким рівнем тестостерону це нечесна конкуренція. Спортсменки з чоловічими ознаками не повинні допускатися до жіночих змагань,

– сказала Мелоні у коментарі Alerta Mundial.

Не залишили поза своєю увагою гендерний скандал зірки боксу. Американець Раян Гарсія обурився допуском до Олімпіади Імане Хеліф.

"Цей тупий чувак щойно побив жінку. У жодному разі ти не повинна посміхатися, с*ка. Бокс на Олімпіаді – це жарт", – написав Гарсія.

Реакція Раяна Гарсії / скриншот з публікації

Колишня чемпіонка IBF Ебані Бріджес розкритикувала організаторів Олімпіади за допуск трансгендерів у поєдинки з жінками.

"Вони точно ніколи не змагалися в цьому виді спорту, тому що кожен, хто змагався, знає, що це погано", – написала австралійська боксерка у соцмережі Х.

Ветеран хевівейту Дерек Чісора був лаконічним у своїй реакції на поразку італійки.

"Це справедливо?", – написав Чісора, додавши відео поєдинку.

Публікація Дерека Чісори / скриншот із соцмережі боксера

Британська письменниця Джоан Роулінг, відома як авторка серії романів про Гаррі Поттера, не залишила поза своєю увагою інцидент на боксерському рингу.

"Поясніть, чому вам окей, коли чоловік б’є жінку публічно заради вашої розваги. Це не спорт. Це чоловіки, які насолоджуються своєю владою над жінками", – написала письменниця у соцмережі Х.

Коментар Джоан Роулінг / скриншот з публікації письменниці

Втім, не залишилася без підтримки Імане Хеліфі. За трансгендерну боксерку заступився футболіст Мілану та збірної Алжиру Ісмаель Беннасер.

"Повна підтримка нашої чемпіонки Імане Хеліф, яка потерпає від хвилі невиправданої ненависті. Її присутність на Олімпійських іграх є просто результатом її таланту та наполегливої ​​праці. Ми віримо в те, що ви несете кольори Алжиру високо", – написав Беннасер та додав спільне фото з боксеркою.

Імане Хеліф (ліворуч) та Ісмаель Беннасер (праворуч) / фото з соцмережі Х футболіста

Дискваліфікація Хеліф