"Це був привід покарати її": тренер прокоментував рішення судді у виступі Білодід

Головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва прокоментував поразку Дар'ї Білодід в 1/8 фіналу Олімпіади-2024. Зокрема він висловився щодо рішень судді.

У понеділок, 29 липня, Дар'я Білодід поступилася суперниці з Японії та вилетіла з Олімпіади-2024. Українська дзюдоїстка отримала три "шидо" та була дискваліфікована.

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Коментар тренера щодо виступу Білодід

Віталій Дуброва відзначив, що сутичка була доволі рівною.

Не можна сказати, що Даша була гіршою, але вже в додатковий час японка була активнішою. На мій погляд, третє "шидо" було передчасним, треба було дати боротися, бо перевага однієї з суперниць була вагомішою. Але судді вирішили так, ми нічого не можемо зробити. Перемогти можна було. На японку готувалися, і якщо дивилися, то японка не була кращою. Перемогти кидком у Даші можливості не було,

– розповів головний тренер збірної з дзюдо.

Також він сказав, що у бою могла відіграти і травма української дзюдоїстки.

"Можливо, Даші треба було активніше бути, як у першій хвилині, але все ж таки функціонально, мабуть, той факт, що вона була травмованою і не змогла провести повноцінний збір загальнофізичної підготовки. Вона ще сиділа довго, не вставала швидко, і візуально, мабуть, це дало привід суддям покарати її. Але, на мій погляд, сутичка була рівною. Усі спортсмени високого рівня. Джакова з Косова, олімпійська чемпіонка, програла в першому раунді монголці Енхрійлен Лхагватогогійн, яка призерка чемпіонату світу. Рівень дуже високий, у Дашиній категорії десь 10−12 спортсменок могли претендувати на медалі", – додав Віталій Дуброва.

Чи візьме Білодід участь у наступних Іграх

Головний тренер збірної розповів і про реакцію Дар'ї на поразку.

Усі, напевно, бачили: розплакалася, розридалася. Нормальна реакція. Не треба забувати, що вона дівчина, дуже мріяла про цю олімпійську нагороду, золото. Але це спорт, тут завжди хтось перемагає,

– відзначив Дуброва.

Зокрема він відповів щодо участі Білодід в Олімпіаді-2028.

"Це треба з нею спілкуватися. Це жіночий спорт, примхливий вид діяльності, важко щось загадувати. Але, звісно, це можливо, бо олімпійська мрія ще не здійснена. Це все залежатиме від її амбіцій, бажання. Є багато прикладів: казахстанець Елдос Сметов виграв своє перше золото на третій Олімпіаді, тому щось прогнозувати не треба зараз", – зазначив Віталій Дуброва.

Нагадаємо, що Дар'я Білодід є бронзовою призеркою Олімпіади-2020 у Токіо, однак мрією спортсменки є олімпійське "золото".