Без шансів на перемогу: Ястремська поступилася у другому раунді і покинула Олімпіаду-2024

У понеділок, 29 липня, відбулися матчі 1/16 фіналу олімпійського тенісного турніру в Парижі. Вони відбулися на кортах Ролан Гаррос.

Каміла Осоріо – Даяна Ястремська 2:0 (7:6(4), 6:4)

У другому раунді Олімпіади-2024 українка Даяна Ястремська протистояла колумбійці Камілі Остаріо. Це була перша зустріч тенісисток на корті, пише 24 канал.

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Прикра поразка українки

Перший сет матчу між Ястремською та Осоріо видався рівним. Тенісистки обмінялися брейками по чотири рази і вирішили долю сета в тайбрейку, де перемогла колумбійка.

У другій партії українка вела в рахунку, але її суперниця зумiла переламати хід гри і здобути впевнену перемогу в сеті та матчі.

Даяна Ястремська завершує свої виступи на Олімпіаді-2024, однак вона ще зіграє в парному розряді разом з Мартою Костюк проти Лінетт та Росольської.

Відзначимо, що Марта Костюк в одиночному розряді зуміла пробитися в 1/8 фіналу Олімпійських ігор. Ввечері 29 липня в 1/16 фіналу зіграє також Еліна Світоліна.