Олімпійський чемпіон бойкотуватиме Ігри-2024, якщо МОК остаточно допустить туди росіян

Міжнародний олімпійський комітет 8 грудня оголосив, що росіяни та білоруси будуть змагатися на ОІ-2024. Вони робитимуть це у нейтральному статусі.

Світова спільнота обурилася таким рішенням та закликає Томаса Баха змінити рішення. Адже всі розуміють, що Росія використовує спорт у своїх пропагандистських цілях.

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Латвійський баскетболіст може бойкотувати Олімпіаду-2024

Одним із тих, хто готовий не тільки словами, а й діями засудити таке свавілля є латвійський олімпійський чемпіон Токіо-2020 з баскетболу 3х3 Науріс Мієзіс. Він публічно висловив своє обурення рішенням МОК та готовий відмовитися від участі на майбутній Олімпіаді в Парижі, якщо росіяни та білоруси будуть допущені до змагань.

Моя позиція полягає у тому, що я абсолютно не підтримую це. Якщо це буде остаточне рішення, то я точно стану тим спортсменом, який не братиме участі в Олімпійських іграх.



Мені не подобається, коли спортсменів залучають у такі політичні справи, але цього разу ми маємо щось сказати, і ми можемо якось допомогти. Рішення МОК, на мою думку, неправильне, і ми, як спортсмени, можемо зробити щось краще,

– заявив Мієзіс.

. Раніше бойкотувати Олімпіаду закликав колишній гравець збірної України з футболу Євген Левченко.

Нагадаємо, що наступні Олімпійські ігри відбудуться у Парижі та триватимуть з 26 липня по 11 серпня.