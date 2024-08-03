Олімпійський призер із України знявся із кваліфікації Ігор у Парижі: що сталось

Сьогодні, 3 серпня, на літній Олімпіаді в Парижі, яка завершується 11 липня знявся зі змагань плавець з України. Спортсмен достроково завершив участь на Ігра-2024.

Український плавець Михайло Романчук повідомив про те, що не буде брати участь у запливі на 1500 метрів вільним стилем на Олімпійських іграх-2024. Спортсмен розповів про причини припинення змагань.

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Михайло Романчук завершив Олімпійські ігри-2024

Причиною зняття зі змагань з плавання український спортсмен пояснив, тим що в нього дуже високо піднялась температура та погіршився фізичний стан.

Це рішення означає те, що Романчук більше не буде брати участь літніх Іграх-2024 в Парижі. Єдине змагання у якому Михайло зміг взяти участь – заплив на 800 метрів вільним стилем. За підсумками українець не пройшов кваліфікацію на цій дистанці.

До Олімпійських ігор-2024 Романчук підходив у статусі срібного та бронзового медаліста Олімпіади-2020 у Токіо та олімпійським рекордсменом. Михайло не єдиний спортсмен, який розповів про хворобу під час змагань у Парижі.

Окрім Романчука, інші плавці повідомили про хворобу. Це були Владислав Бухов та Олександр Желтяков. Легкоатлетка Ольга Корсун також розповідала про проблеми зі здоров'ям, але взяла участь у кваліфікації потрійного стрибка.

Олімпійська збірна з України з плавання, більше не виступає на Олімпійських іграх-2024. Владислав Бухов показав найкращий результат серед усіх українських спортсменів –півфінал запливу на дистанцію 50 метрів.