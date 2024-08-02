Український легкоатлет з Дніпра у фіналі Олімпійських ігор-2024 в Парижі

Олімпіада-2024 в Парижі у самому розпалі. Сьогодні, 2 серпня, до змагань долучились інші представники олімпійської збірної України.

Легкоатлет Михайло Кохан приєднався на Олімпійські ігри-2024. Спортсмен виступає у змаганнях з метання молота, – повідомляє 24 канал.

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Як пройшла кваліфікація ОІ-2024 з метання молоту

23-річний дніпрянин Михайло Кохан вийшов у сектор та провалив першу спробу, але з другого разу легкоатлет впорався. Михайло зміг виконати контрольний норматив і відправив молот на 77,42 метра.

Олімпіада-2024 в Парижі стала другою для українця. Перший раз Кохан поїхав на Олімпійські ігри у 2021 році в Токіо. Найкращий результат Михайла – 80,39 метра, тоді легкоатлет став четвертим у фіналі.

Нагадаємо, що на цій Олімпіаді Україна посідає 35 місце та має у своєму активі дві нагороди. "Срібло" здобув Сергій Куліш у стрільбі з гвинтівки, а бронзу виборола Ольга Харлан у фехтуванні на шаблях.