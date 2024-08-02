Новий рекорд від Швейцарії на Олімпійських іграх-2024 у стрільбі з гвинтівки

Літні Олімпійські ігри-2024 в Парижі продовжуються. Швейцарська спортсменка стала найкращою у стрільбі з дрібнокаліберної гвинтівки.

У Парижі, в рамках Олімпійських ігор-2024, відбувся фінал зі стрільби з дрібнокаліберної гвинтівки серед жінок з відстані 50 метрів. Швейцарка К'яра Леоне показала дуже гарний результат.

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Золота медаль і рекорд К'яри Леоне

Швейцарська спортсменка К'яра Леоне здобула "золото" у стрільбі з дрібнокаліберної гвинтівки з відстані 50 метрів у трьох положеннях. Окрім цього, вона також встановила новий олімпійський рекорд (464.4).

Для Леоне ця перемога стала першою на Олімпіаді, до цього вона вигравала на чемпіонаті світу. Срібну медаль виборола американка Мадалена Сейген, а третє місце зайняла китаянка Чжан Цюнюе.

У змаганнях серед чоловіків "срібло" завоював представник олімпійської збірної України –Сергій Куліш.