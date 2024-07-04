Ніхто з них не засудив війну в Україні: шість "нейтральних" росіян зіграють на Олімпіаді-2024

Міжнародна федерація тенісу (ITF) опублікувала перелік тенісистів, які зіграють на Олімпійських іграх в Парижі. У списку присутні шість представників країни-агресорки.

Російських спортсменів допустили до Олімпіади-2024 в нейтральному статусі. Представники країни, яка стирає з лиця землі українські міста та вбиває мирне населення, змагатимуться разом з усіма.

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Хто з "нейтральних" росіян вирушить в Париж

Зокрема, російські спортсмени будуть присутні на олімпійському тенісному турнірі. Офіційна заявка була опублікована на сайті ITF.

Міжнародна федерація тенісу підтвердила участь шести російських тенісистів: Даніїл Медведєв (№5 ATP), Роман Сафіулін (№44 ATP), Павло Котов (№ 53 ATP), Катерина Александрова (№22 WTA), Мірра Андрєєва (№23 WTA), Діана Шнайдер (№30 WTA) і Олена Весніна (виступить у парному розряді).

Зазначимо, що ніхто із заявлених тенісистів не засудив агресію Росії. Переважна більшість з них проживають та тренуються за межами країни-терористки. Однак їм не вистачило сміливості виступити проти війни.

В попередній заявці була присутня Дар’я Касаткіна. Вона чітко засудила дії Росії. Однак в остаточний перелік вона не потрапила.

Тенісний турнір на Олімпійських іграх відбудеться з 27 липня до 4 серпня.

Зазначимо, Україна буде представлена в одиночному жіночому розряді. На корти Парижу вийдуть Марта Костюк (№19 WTA), Еліна Світоліна (№21 WTA), Ангеліна Калініна (№47 WTA) та Даяна Ястремська (№27 WTA).