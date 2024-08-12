Переслідування в інтернеті: олімпійська чемпіонка подала до суду в Парижі

Учора, 11 серпня, завершились літні Олімпійські ігри-2024 в Парижі. На змагання було встановлено багато унікальних рекордів та відбулась чимала кількість скандальних ситуацій.

Одним із головних скандалів Олімпіади-2024 стала участь алжирської трансгендерної спортсменки Імане Халіф. Інцидент набрав розголосу після бою з Анджелою Каріні.

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Імане Хеліф збирається до суду

Під час поєдинку в 1/8 фіналу боксерського турніру серед жінок на Олімпіаді-2024 Імане Хеліф зламала ніс Анджелі Каріні. Італійська боксерка відмовилась на 46-й секунді продовжувати бій, заявивши, що це несправедливо.

Після цього в сторону алжирської спортсменки полилась купа хейту. Імане Хеліф вирішила подати до суду на своїх кривдників та захистити свою честь і гідність.

Слідство визначить, хто стояв за цією жінконенависницькою, расистською та сексистською кампанією, але йому також доведеться зайнятися й тими, хто підживлював онлайн-лінчування,

– заявив Набіль Буді.

Юрист Хеліф розповів про те, що спортсменка подала в один із судів Парижа позов з обвинученнями в "посиленному переслідуванні в інтернеті" у зв'язку з її гендерною приналежністю.

У підсумку Олімпійських ігор-2024 Імане Хеліф здобула "золото" у боксерському турнірі серед жінок. Боксерка у фіналі перемогла китаянку Ян Лю у напівсередній вазі.