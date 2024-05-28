Олімпійські ігри-2024: де транслюватимуть головні спортивні змагання чотириріччя

Влітку любителів спорту очікують грандіозні змагання. В Парижі відбудуться Олімпійські та Паралімпійські ігри.

Україна офіційно підтвердила участь в Олімпійських іграх, які відбудуться в Парижі. Тим часом стало відомо, хто транслюватиме змагання.

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Де та коли покажуть Олімпіаду та Паралімпіаду

Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024, а також Паралімпійських ігор-2024 будуть медіаплатформи Суспільного Мовлення. Про це повідомила пресслужба мовника.

Трансляція змагань відбуватиметься на телеканалі Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Чернігів тощо). Також за перебігом подій можна буде слідкувати на сайті Суспільне Спорт. Матчі футбольної збірної України можна буде послухати на Радіо Промінь.

Перша трансляція з Парижа запланована на 24 липня. У цей день покажуть матч олімпійської футбольної збірної України проти Іраку. Гра розпочнеться о 20:00.

Офіційна церемонія відкриття Олімпіади-2024 відбудеться 26 липня. Змагання в Парижі триватимуть до 11 серпня. Паралімпійські ігри розпочнуться 28 серпня і триватимуть до 8 вересня.

Крім того, щоденно буде виходити інформаційно-аналітичні студії про Олімпійські та Паралімпійські ігри 2024 року.

Зазначимо, що на Олімпіаду-2024 вже здобули ліцензії 105 українських спортсменів, а на Паралімпіаду-2024 – 113.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон запропонував встановити перемир'я під час Олімпійських ігор. Однак самопроголошений президент Росії Владімір Путін не захотів виконувати умови припинення бойових дій в Україні.