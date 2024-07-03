Багатьох лідерів не відпустили: заявка збірної України з футболу на Олімпіаду-2024

Україна вперше в історії візьме участь у змаганнях з футболу на Олімпіаді. Руслан Ротань визначився з гравцями, які готуватимуться до турніру у Франції.

Наставник "синьо-жовтих" U-23 оголосив склад для підготовки до Олімпійських ігор. До неї ввійшли 22 футболісти.

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Заявка України на Олімпіаду

Оскільки цей турнір не входить до календаря ФІФА, то клуби мали право не відпускати своїх гравців. Саме тому до Франції не поїде багато футболістів, які мали право за віком там зіграти, але не отримали дозволу.

Склад олімпійської збірної України

Воротарі : Яків Кінарейкін (Дніпро-1), Кіріл Фесюн (Шахтар Донецьк), Георгій Єрмаков (Олександрія).

: Яків Кінарейкін (Дніпро-1), Кіріл Фесюн (Шахтар Донецьк), Георгій Єрмаков (Олександрія). Захисники : Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія), Арсеній Батагов (Зоря Луганськ), Ілля Крупський, Євген Павлюк (обидва Ворскла Полтава), Олександр Мартинюк (Олександрія), Олексій Сич (Рух Львів), Володимир Салюк (Чорноморець Одеса).

: Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія), Арсеній Батагов (Зоря Луганськ), Ілля Крупський, Євген Павлюк (обидва Ворскла Полтава), Олександр Мартинюк (Олександрія), Олексій Сич (Рух Львів), Володимир Салюк (Чорноморець Одеса). Півзахисники : Максим Хлань (Лехія, Польща), Валентин Рубчинський (Дніпро-1), Артем Шулянський (Олександрія), Максим Брагару, Микола Михайленко (обидва Динамо Київ), Владислав Велетень (Колос Ковалівка), Олег Федор (Рух Львів), Дмитро Криськів, Кирило Сігеєв, Олег Очеретько (усі Шахтар Донецьк).

: Максим Хлань (Лехія, Польща), Валентин Рубчинський (Дніпро-1), Артем Шулянський (Олександрія), Максим Брагару, Микола Михайленко (обидва Динамо Київ), Владислав Велетень (Колос Ковалівка), Олег Федор (Рух Львів), Дмитро Криськів, Кирило Сігеєв, Олег Очеретько (усі Шахтар Донецьк). Нападники: Ігор Краснопір (Рух Львів), Данило Сікан (Шахтар Донецьк).



Заявка збірної України на Олімпіаду / Фото УАФ

. На груповому етапі Україна зіграє проти Іраку (24 липня), Марокко (27 липня) та Аргентини (30 липня).

Зазначимо, що до турніру "синьо-жовті" зіграють контрольні матчі з олімпійськими збірними Єгипту та Парагваю.