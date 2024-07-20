Амбітна ціль: Харлан назвала заголовок, який мріє побачити після свого виступу на Олімпіаді-2024

У п'ятницю, 26 липня, розпочинаються літні Олімпійські ігри. Вони відбудуться у Парижі та триватимуть до 11 серпня.

Участь у них візьме й легендарна фехтувальниця Ольга Харлан. Це буде п'ята Олімпіада для української чемпіонки.

Читайте також МОК заплющує очі на реальні факти: Харлан розкритикувала допуск росіян до Олімпіади-2024

Жага реабілітуватися за Токіо-2021

Іменита спортсменка поділилася очікуваннями від майбутніх змагань. Вона розповіла про свою підготовку до Олімпіади та зізналася, яку ціль собі поставила на Ігри-2024.

"Ця підготовка до Ігор, вона інша, ніж була того разу. Я відчуваю себе впевненіше, відчуваю що буду насолоджуватися цими змаганнями. Я пройшла дуже важкий шлях за ці всі 3 роки та впевнена, що стала сильнішою, особливо психологічно.

Після цього сезону хотіла б, щоб люди запам'ятали моє фехтування, мою жагу до перемоги та мій результат. Хочеться прочитати про себе заголовок "Харлан стала трикратною олімпійською чемпіонкою", – сказала спортсменка.

Історія виступів Ольги Харлан на Олімпійських іграх

У 17 років дебютувала на Іграх-2008 та виграла командне "золото".

На Олімпіаді-2012 здобула "бронзу" в індивідуальних змаганнях.

У Ріо-2016 виграла одразу дві медалі – бронзову в особистих та срібну в командних змаганнях.

У Токіо-2021 була однією з фавориток турніру, проте припинила виступи вже на першому етапі, після чого на пів року призупиняла кар'єру.

. На попередній літній Олімпіаді в Токіо українці здобули 19 медалей: 1 золоту, 6 срібних і 12 бронзових. На іграх у Парижі нашу країну представлятимуть 140 спортсменів.