Жодних рукостискань та спільних фото: НОК погодив правила поводження українців з росіянами на ОІ

Українські спортсмени візьмуть участь в Олімпійських іграх 2024. На жаль, до столиці Франції вирушать представники країн-агресорів, які замаскуються під "нейтральним" прапором.

НОК України підготував правила поводження українських олімпійців з "нейтральними" спортсменами на Олімпіаді-2024. Відповідний протокол вже надісланий на погодження Комісії спортсменів.

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Що включає протокол поводження українців на ОІ

Президент НОК України Вадим Гутцайт окреслив, які основні правила включили до протоколу. Адже варто врахувати ситуацію, коли на п'єдестал можуть потрапити український атлет та представник країни-терористки.

Всі спортсмени це все знають: не тиснути руку, не фотографуватися, не стояти поруч, не розмовляти. Тобто робити все так, щоб вони бачили, що ми взагалі не хочемо поруч із ними стояти. Не контактувати в принципі. Не давати спільні інтерв'ю,

– розповів Гутцайт.

Під час нагородження спортсмен в стані ейфорії може забути, хто знаходиться поруч з ним. Тому нашим олімпійцям потрібно буде контролювати ситуацію.

За протоколом МОК переможці та призери змагань повинні робити спільні фото. Щоб уникнути скандальних ситуації, НОК України рекомендував нашим спортсменам відмовитися від фото. Проте це правило повинні ще затвердити в МОК. Гутцайт сподівається, що Комітет піде на зустріч Україні.

МОК повинен врахувати інцидент із Харлан

Вадим Гутцайт нагадав скандальну ситуацію з Ольгою Харлан на ЧС-2023. Тоді українська фехтувальниця відмовилася тиснути руку росіянці. Через це вона була дискваліфікована.

Після апеляції Міжнародна федерація фехтування (FIE) переглянула своє рішення. Дискваліфікація Харлан була скасована, а організація дозволила українським фехтувальникам не тиснути руку росіянам. Згодом таке ж рішення затвердили федерації боротьби та дзюдо.

Україна на Олімпіаді-2024