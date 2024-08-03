Скандальний поєдинок на Олімпіаді-2024 в Парижі: італійка зі зламаним носом отримає нагороду

На літніх Олімпійських іграх-2024 в Парижі розгорівся скандал на боксерському поєдинку. Участь у ньому брали алжирська та італійська спортсменки.

У четвер, 1 серпня, представниця Алжиру Імане Халіф – трансгендерна спортсменка. Боксерка у протистоянні з італійкою Анджелою Каріні, зламала їй ніс, після чого та відмовилась продовжувати бій.

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Допомога Каріні після бою на Олімпіаді-2024

Міжнародна асоціація боксу пообіцяла виплатити грошову нагороду Анджелі Каріні, яка опинилась у центрі скандалу з приводу гендерної нерівності. Після того як алжирська боксерка заламала ніс італійці, Анджела попросила зупинити бій, заявивши, що не справедливо.

Цей бій визивав багато спорів через те, що Халіф була дискваліфікована під час минулорічного чемпіонату світу. Алжирка не пройшла тест на гендерну приналежність. Після бою італійка не потиснула руку Імане, але згодом вибачилась за це.

Я була зла, тому що моя Олімпіада щойно перетворилася на дим, але я нічого не маю проти Іман Халіф. Навпаки, якби я побачила її знову, я обняла б її,

– заявила Каріні.

Міжнародний олімпійський комітет допустив Імане Халіф, пояснивши тим, що допуск до паризьких ігор надається на підставі інформації з паспорту.

В IBA заявили, що виплатять грошову нагороду Каріні так само, як і олімпійським чемпіонам. Яку суму Анджела отримає від Міжнародної асоціації боксу в районі 50 тисяч долларів.

У суботу, 3 серпня, Імане Халіф зустрінеться у чвертьфіналі жіночого турніру з угоркою Анною Хаморі. Перемога у цьому поєдинку гарантує медалі Олімпійських ігор-2024 алжирській спортсменці.