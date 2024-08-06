Одинадцятий змагальний день у Парижі: онлайн-трансляція Олімпіади-2024 6 серпня

6 серпня 2024, 10:02
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У вівторок, 6 серпня, розпочинається черговий змагальний день на XXXIII літніх Олімпійських іграх. Він обіцяє бути дуже насиченим та цікавим для уболівальників зі всього світу.

На спортивних майданчиках атлети будуть змагатися у 20 видах спорту. У дев'яти з них на кону стоятимуть медалі, пише 24 Канал.

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Новий день на іграх-2024 для України

Українські спортсмени братимуть участь у шести дисциплінах. Проте жоден із них не матиме можливість виграти нагороду, а тільки змагатиметься за вихід у медальні фінали.

Наша країна буде представлена у гребному спринті (байдарки-четвірки та каное-двійки на 500 метрів), скелелазінні, вільній боротьбі, спортивному скелелазінні та легкій атлетиці (400 метрів з бар'єрами)

Де дивитися Олімпіаду-2024 в Парижі

Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів можна переглянути на чотирьох його платформах:

  • канал Суспільне Спорт
  • регіональні канали Суспільного
  • сайт Суспільне Спорт
  • ютуб-канал Суспільне Спорт

Онлайн-трансляція Олімпійських Ігор-2024 6 серпня

Метання списа

Артур Фельфнер провалив першу спробу на старті кваліфікації.

Попереду у нього ще дві спроби. Для виходу у фінал Фельфнер має або виконати норматив (84 метри), або потрапити до топ-12.

Веслування

Олег Кухарик та Ігор Трунов посіли третє місце у заїзді та не змогли напряму кваліфікуватися до півфіналу. Їм доведеться боротися у чвертьфіналі.

Вільна боротьба

Оксана Лівач вийшла до чвертьфіналу Олімпіади-2024.

Вона здолала Актенге Кеунімжаєву технічною перевагою – 10:0.

Веслування

Людмила Лузан та Анастасія Рибачок пройшли до півфіналу Олімпіади-2024 у каное-двійці на дистанції 500 метрів! Наші спортсменки фінішували другими у своєму заїзді, поступившись лише олімпійським чемпіонкам з Китаю.

Півфінал за їхньої участі відбудеться у п'ятницю, 9 серпня.

Веслування

Українська чоловіча каяк-четвірка не змогла напряму пробитися до півфіналу, посівши у своєму заїзді четверте місце. Тепер наш екіпаж буде добиратися через чвертьфінал (заїзд о 14:10).

Топ-10 медального заліку Олімпіади-2024 станом на ранок 6 серпня

Автор: Денис Іваненко