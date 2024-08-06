Одинадцятий змагальний день у Парижі: онлайн-трансляція Олімпіади-2024 6 серпня
У вівторок, 6 серпня, розпочинається черговий змагальний день на XXXIII літніх Олімпійських іграх. Він обіцяє бути дуже насиченим та цікавим для уболівальників зі всього світу.
На спортивних майданчиках атлети будуть змагатися у 20 видах спорту. У дев'яти з них на кону стоятимуть медалі, пише 24 Канал.
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Новий день на іграх-2024 для України
Українські спортсмени братимуть участь у шести дисциплінах. Проте жоден із них не матиме можливість виграти нагороду, а тільки змагатиметься за вихід у медальні фінали.
Наша країна буде представлена у гребному спринті (байдарки-четвірки та каное-двійки на 500 метрів), скелелазінні, вільній боротьбі, спортивному скелелазінні та легкій атлетиці (400 метрів з бар'єрами)
Де дивитися Олімпіаду-2024 в Парижі
Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів можна переглянути на чотирьох його платформах:
- канал Суспільне Спорт
- регіональні канали Суспільного
- сайт Суспільне Спорт
- ютуб-канал Суспільне Спорт
Онлайн-трансляція Олімпійських Ігор-2024 6 серпня
Артур Фельфнер провалив першу спробу на старті кваліфікації. Попереду у нього ще дві спроби. Для виходу у фінал Фельфнер має або виконати норматив (84 метри), або потрапити до топ-12. Олег Кухарик та Ігор Трунов посіли третє місце у заїзді та не змогли напряму кваліфікуватися до півфіналу. Їм доведеться боротися у чвертьфіналі. Оксана Лівач вийшла до чвертьфіналу Олімпіади-2024. Вона здолала Актенге Кеунімжаєву технічною перевагою – 10:0. Людмила Лузан та Анастасія Рибачок пройшли до півфіналу Олімпіади-2024 у каное-двійці на дистанції 500 метрів! Наші спортсменки фінішували другими у своєму заїзді, поступившись лише олімпійським чемпіонкам з Китаю. Півфінал за їхньої участі відбудеться у п'ятницю, 9 серпня. Українська чоловіча каяк-четвірка не змогла напряму пробитися до півфіналу, посівши у своєму заїзді четверте місце. Тепер наш екіпаж буде добиратися через чвертьфінал (заїзд о 14:10).
Метання списа
Веслування
Вільна боротьба
Веслування
Веслування
Артур Фельфнер провалив першу спробу на старті кваліфікації.
Попереду у нього ще дві спроби. Для виходу у фінал Фельфнер має або виконати норматив (84 метри), або потрапити до топ-12.
Олег Кухарик та Ігор Трунов посіли третє місце у заїзді та не змогли напряму кваліфікуватися до півфіналу. Їм доведеться боротися у чвертьфіналі.
Оксана Лівач вийшла до чвертьфіналу Олімпіади-2024.
Вона здолала Актенге Кеунімжаєву технічною перевагою – 10:0.
Людмила Лузан та Анастасія Рибачок пройшли до півфіналу Олімпіади-2024 у каное-двійці на дистанції 500 метрів! Наші спортсменки фінішували другими у своєму заїзді, поступившись лише олімпійським чемпіонкам з Китаю.
Півфінал за їхньої участі відбудеться у п'ятницю, 9 серпня.
Українська чоловіча каяк-четвірка не змогла напряму пробитися до півфіналу, посівши у своєму заїзді четверте місце. Тепер наш екіпаж буде добиратися через чвертьфінал (заїзд о 14:10).