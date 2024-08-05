В очікуванні чергових медалей для України: онлайн-трансляція Олімпіади-2024 5 серпня

У понеділок, 5 серпня, розпочинається завершальний тиждень на XXXIII Олімпійських іграх. Між спортсменами очікується ще один безкомпромісний змагальний день за медалі.

Загалом він стане десятим на турнірі. Атлети будуть змагатися у 21 виді спорту, з яких дев'ять будуть з медалями на кону, пише 24 Канал.

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Новий день на іграх-2024 для України

Українські спортсмени братимуть участь у семи видах спорту. Три з них можуть принести нашій країні нагороди.

Першим "синьо-жовту" збірну вже о 10:30 представлятиме Павло Коростильов. Він змагатиметься у фіналі зі стрільби зі скорострільного пістолету на 25 метрах.

Також на медаль претендуватиме Вікторія Ус, яка стартуватиме з чвертьфіналу в екстрим-слаломі, а головні ж п'єдестальні надії покладаються на гімнастів Іллю Ковтуна й Олега Верняєва у вправах на брусах.

Де дивитися Олімпіаду-2024 в Парижі

Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів можна переглянути на чотирьох його платформах:

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Онлайн-трансляція Олімпійських Ігор-2024 5 серпня