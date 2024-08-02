Українська рекордсменка на змаганнях: онлайн-трансляція Олімпіади-2024 2 серпня

2 серпня 2024, 09:55
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У п'ятницю, 2 серпня, розпочинається сьомий день літніх Олімпійських ігор-2024 в Парижі. Сьогодні спортсмени будуть боротись за 25 комплектів нагород.

Цього дня українські спортсмени представлятимуть країну у одинадцяти видах спорту. Усі наші атлети мають шанси вибороти медалі для України, повідомляє 24 канал.

До теми Розклад Олімпійських ігор-2024: коли виступають українці 2 серпня

Можливі нові медалі для України

Олена Костевич розпочне новий день Олімпіади-2024 зі стрільби на точність з дистанції  25 метрів. Дзюдоїстка Христина Гоман зустрінеться голандкою Маріт Кампс у змаганнях з дюдо до 78 кілограмів (11:00 за київським часом). 

У легкій атлетиці Україну будуть представляти Михайло Кохан (метання молоту), Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко (усі стрибки в висоту), Марина Бех-Романчук та Ольга Корсун (потрійний стрибок), Віталій Бутрим, Данило Даниленко, Тетяна Мельник, Мар'яна Шостак (естафета 4 на 400 метрів).

Олег Колодій та Данило Коновалов виступатимуть у дисципліні – стрибки у воду з синхронного трампліна з трьох метрів. Закриватимуть день для України на Олімпійських іграх-2024 – Роман Кокошко (шовтхання ядра) та боксер Олександр Хижняк.

Де дивитись змагання з Олімпіади-2024

Суспільне – офіційний телетранслятор Олімпійських ігор-2024 в Україні. Безкоштовно змагання онлайн транслюють одразу на трьох платформах:

  • телеканалі Суспільне Спорт
  • регіональних телеканалах Суспільного
  • сайті Суспільне Спорт

Онлайн-трансляція Олімпіади-2024 2 серпня

Дзюдо

Дзюдоїстка Христина Гоман завершила виступи на Олімпіаді-2024. У сутиці проти нідерладки Маріт Кампс українка отримала три шидо через пасивну поведінку на татамі.

Сьомий день Олімпійських ігор-2024 в Парижі

Топ-10 медального заліку:

  1. Китай (11-7-6) – 24
  2. США (9-15-13) – 37
  3. Франція (8-11-8) – 27
  4. Австралія (8-6-4) – 18
  5. Японія (8-3-5) – 16
  6. Велика Британія (6-7-7) – 20
  7. Південна Корея (6-3-3) – 12
  8. Італія (5-7-4) – 16
  9. Канада (3-2-3) – 8
  10. Німеччина (2-2-2) – 6
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Автор: Єгор Торяник