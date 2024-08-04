Бех-Романчук зі сльозами на очах прокоментувала провал у фіналі Олімпіади-2024

Учора, 3 серпня, представниця збірної України Марина Бех-Романчук брала участь у фіналі Олімпіади-2024 у змаганнях з потрійного стрибка. Українська атлетка зайняла передостаннє 11-те місце у загальному заліку.

З початку 2024 року діюча віцечемпіонка світу залишалась близько 6 місяців поза змаганнями. Спортсменку спіткали травми через які вона пропустила світову першість 2024 року у приміщенні та не поїхала на чемпіонат Європи.

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Олімпіада-2024 для Марини Бех-Романчук

У кваліфікації українка не змогла вперше за два роки перестрибнути 14 метрів на офіційних турнірах. З третьої спроби Марина виконала стрибок на 13,98 метра, заступившись до цього двічі.

Після змагань українська атлетка зазначила про те, що однією зі складових невдалого виступу були втрачені місяці тренувань. Сезон 2024 року Бех-Романчук назвала це "пропущеним роком".

На жаль, ту підготовку, яку я пройшла, взагалі важко назвати підготовкою. Вона відіграла негативну якусь свою сторону, особливо останні три тижні, що були надскладними для мене,

– розповіла Бех-Романчук.

Також чоловік українки Михайло Романчук не стартував у другій дисципліні Олімпіади-2024 в Парижі. Спортсменка заявила, що кожен повинен зосередитись на собі, але це був важкий рік для її родини.

Це був другий виступ у потрійному стрибку для Марини Бех-Романчук на Олімпійських іграх. До цього вона фінішувала п'ятою у Токіо-2020.

На Олімпіаді-2024 після вчорашньої перемоги фехтувальниц у командному турнірі Україна посідає 29-те місце та має третю медаль, і перше "золото" у своєму активі. Ольга Харлан вигризла перемогу та стала найтитулованішою українкою на Олімпійських іграх.