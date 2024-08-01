Рекордне "золото" неперевершеної американки: Сімона Байлз стала 6-разовою чемпіонкою ОІ

На Олімпійських іграх в Парижі визначилася чемпіонка у жіночому багатоборстві. Свою шосту нагороду найвищої проби здобула американська гімнастка Сімона Байлз.

У шостий день Олімпіади-2024 відбулися змагання в особистому багатоборстві серед жінок у спортивній гімнастиці. Чемпіонкою стала представниця США Сімона Байлз, пише 24 Канал.

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Дворазова чемпіонка Ігор-2024

Зіркова гімнастка здобула свою шосту золоту медаль Олімпійських ігор. На чотирьох снарядах вона заробила 59,131 бала.

Під час виступу на різновисоких брусах Байлз припустилася помилки, за що судді поставили американці низьку оцінку. Цим мало не скористалася представниця Бразилії Ребека Андраде, яка випередила суперницю за результатами виступу на цьому снаряді.

В опорному стрибку та вправах на колоді Байлз виступила краще за суперницю. Переможниця визначилася на вільних вправах.

Легендарна гімнастка вкотре довела, що їй немає рівних. Судді дали їй 15,066 бала, а бразильській спортсменці – 14,033 бала.

Таким чином, чемпіонкою Ігор в особистому багатоборстві стала Сімона Байлз. "Срібло" дісталося Андраде, а третьою на п'єдестал пошани зійшла американка Суніса Лі.

1. Сімона Байлз (США) – 59,131;

2. Ребека Андраде (Бразилія) – 57,932;

3. Суніса Лі (США) – 56,465.

Недосяжні здобутки Сімони Байлз

Напередодні українському гімнасту Іллі Ковтуну не вистачило 0,2 бала до бронзової медалі в особистому багатоборстві. 20-річний спортсмен завершив змагання на четвертій сходинці, а Олег Верняєв став восьмим.

Сімона Байлз стала першою жінкою з 1968 року, яка виграла два олімпійські титули в багатоборстві. Крім того, американка стала найстаршою чемпіонкою жіночого багатоборства за останні 72 роки та найстаршою олімпійською чемпіонкою з 1964 року.

Нові досягнення Сімони Байлз / фото BBC Sport

27-річна гімнастка оновила власний рекорд загальної кількості нагород на Олімпійських іграх та чемпіонатах світу. Тепер на рахунку Байлз їх 39.

Зазначимо, що на Іграх-2024 американська гімнастка вже здобула "золото" у командному багатоборстві. Сімона може покращити свої досягнення, оскільки кваліфікувалася в усі фінали з окремих снарядів, які відбудуться з 3 по 5 серпня.