Олімпіада-2022: скільки українці отримають призових за медалі

У Пекіні в період з 4-го по 20 лютого відбудуться зимові Олімпійські ігри. На майбутніх змаганнях виступатимуть 45 спортсменів з України, які боротимуться за медалі у 12-ти дисциплінах.

Сума не змінился

Стало відомо, яку суму призових матимуть наші спортсмени, якщо виграють олімпійську медаль.

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Золото – 125 тисяч доларів (3,5 мільйона гривень);

Срібло – 80 тисяч доларів (2,2 мільйони гривень);

Бронза – 55 тисяч доларів (1,5 мільйона гривень).

У порівнянні з Олімпіадою 2020, що відбулася в Токіо, сума призових залишилася незмінною. Таку ж суму отримували і на двох останніх зимових Олімпіадах – у 2014-му та 2018 роках.

У Пекіні наші спортсмени виступлять у біатлоні, лижних перегонах, фігурному катанні, санному спорті, фрістайлі, стрибках з трампліну, шорт-треку, гірськолижному спорті, сноубордингу, лижному двоборстві, скелетоні та бобслеї.

37 500, 22 500, 15 тисяч доларів – сума призових в американських спортсменів. 0 – сума призових у Норвегії, Великій Британії, Новій Зеландії, Швеції.