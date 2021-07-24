Олімпіада-2020: загальний медальний залік
24 липня 2021 , 19:28Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У Токіо офіційно стартували XXXII літні Олімпійські ігри-2020. Загалом на Олімпійських іграх буде розіграно 339 комплектів нагород у 33 видах спорту.
Медальний залік
У суботу, 24 липня, відбувся перший змагальний день, під час якого було розіграно 11 комплектів нагород. У лідери медального заліку вийшов Китай.
До теми Медальний залік України на Олімпіаді в Токіо
Китайська збірна поки здобула найбільше нагород – 4 (3 "золота" та 1 "бронзу").
- Збірна США, яка має стати головним конкурентом Китаю, вперше за 49 років не здобула жодної нагороди в перший день Ігор.
На другому місці Італія та Японія, які здобули по 2 медалі (1 "золото" та 1 "срібло"). Три медалі виграла Південна Корея (1 "золото" та 2 "бронзи").
- Одну медаль вдалося здобути й збірній України. Титулована 20-річна українська дзюдоїстка стала бронзовою призеркою Ігор у Токіо. Дарія – перша українка, яка здобула медаль у дзюдо.
- Завдяки "бронзі" Білодід наша збірна посідає 19 місце у медальному заліку.