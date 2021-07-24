Олімпіада-2020: загальний медальний залік

У Токіо офіційно стартували XXXII літні Олімпійські ігри-2020. Загалом на Олімпійських іграх буде розіграно 339 комплектів нагород у 33 видах спорту.

Медальний залік

У суботу, 24 липня, відбувся перший змагальний день, під час якого було розіграно 11 комплектів нагород. У лідери медального заліку вийшов Китай.

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Китайська збірна поки здобула найбільше нагород – 4 (3 "золота" та 1 "бронзу").

Збірна США, яка має стати головним конкурентом Китаю, вперше за 49 років не здобула жодної нагороди в перший день Ігор.

На другому місці Італія та Японія, які здобули по 2 медалі (1 "золото" та 1 "срібло"). Три медалі виграла Південна Корея (1 "золото" та 2 "бронзи").

Одну медаль вдалося здобути й збірній України. Титулована 20-річна українська дзюдоїстка стала бронзовою призеркою Ігор у Токіо. Дарія – перша українка, яка здобула медаль у дзюдо.

Завдяки "бронзі" Білодід наша збірна посідає 19 місце у медальному заліку.



Медальний залік Олімпійських ігор-2020 у Токіо / Скриншот