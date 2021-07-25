Хто з українців може здобути медаль на Олімпіаді-2020 26 липня: календар змагань
25 липня 2021 , 17:48Читать новость на русском
СПЕЦПРОЄКТ
Джерело:24 канал
На третій день змагань Олімпіади, 26 липня, збірна України може знову поповнити свою медальну скарбничку. Календар змагань українців - в матеріалі Спорт 24.
Першою змагання за золоту нагороду з українців розпочне Ольга Харлан. Наша фехтувальниця виступить в індивідуальній шаблі. І є чи не головною фавориткою змагання. Адже вона є першою сіяною.Хто буде її першим суперником ще невідомо. Але в букмекерській компанії Favbet на перемогу Харлан виставали коефіцієнт 1,65. У найближчої переслідувачки Софії Великої – коефіцієнт 3.
До теми Олімпіада-2020: загальний медальний залік
Якщо Харлан здобуде золоту медаль, це буде перша нагорода найвищого гатунку для України на Олімпіаді-2020. До цього українці здобули дві бронзові медалі – дзюдоїстка Дарія Білодід та шпажист Ігор Рейзлін.
Розклад фінальних змагань 3-го дня Олімпіади-2020 26 липня
- 0:30 – 3:00. Триатлон. чоловіки
- 3:00 – 11:15. Стендова стрільба. Скіт – чоловіки, жінки
- 3:00 – 7:55. Скейтбординг. Жінки, вулиця
- 4:30 – 6:40. Плавання. Чоловіки – 100 м брас, 4х100 вільним стилем. Жінки – 100 м батерфляй, 400 м вільним стилем
- 6:00. Настільний теніс. Коу Лей – Омар Ассар
- 6:40. Бадмінтон. Жінки. Марія Улітіна – Фабіана Сілва
- 7:45 – 11:25. Стрільба з лука. чоловічі збірні
- 8:00 – 10:45. Веслування на байдарках і каное. С-1 слалом, чоловіки
- 8:00. Теніс. Надія Кіченок/Людмила Кіченок – Сара Еррані/Жасмін Паоліні
- 8:00. Теніс. Еліна Світоліна – Айла Томлянович
- 9:00 – 11:00. Велоспорт, маунтинбайк. Чоловіки
- 9:00 – 10:00. Стрибки у воду. Синхрон, 10 м, чоловіки (Олексій Середа/Олег Сербін)
- 11:00 – 13:40. Дзюдо. Чоловіки – 73 кг. Жінки – 57 кг
- 12:00 – 16:25. Фехтування. Чоловіча рапіра, індивідуальні. Жіноча шабля, індивідуальні (Ольга Харлан)
- 13:00 – 16:00. Спортивна гімнастика. Командне багатоборство, чоловіки (Україна)
- 13:00 – 16:40. Тхеквондо. Чоловіки – 80 кг. Жінки – 67 кг
- 13:50 – 16:00. Важка атлетика. Жінки – 55 кг
- 14:00 – 16:10. Настільний теніс. Змішані пари