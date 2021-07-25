Хто з українців може здобути медаль на Олімпіаді-2020 26 липня: календар змагань

На третій день змагань Олімпіади, 26 липня, збірна України може знову поповнити свою медальну скарбничку. Календар змагань українців - в матеріалі Спорт 24.

Першою змагання за золоту нагороду з українців розпочне Ольга Харлан. Наша фехтувальниця виступить в індивідуальній шаблі. І є чи не головною фавориткою змагання. Адже вона є першою сіяною.

Хто буде її першим суперником ще невідомо. Але в букмекерській компанії Favbet на перемогу Харлан виставали коефіцієнт 1,65. У найближчої переслідувачки Софії Великої – коефіцієнт 3.

До теми Олімпіада-2020: загальний медальний залік

Якщо Харлан здобуде золоту медаль, це буде перша нагорода найвищого гатунку для України на Олімпіаді-2020. До цього українці здобули дві бронзові медалі – дзюдоїстка Дарія Білодід та шпажист Ігор Рейзлін.

Розклад фінальних змагань 3-го дня Олімпіади-2020 26 липня