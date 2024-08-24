"Служу народу України!": Олександра Усика та Ольгу Харлан нагородили Орденом Свободи

Українського боксера Олександра Усика та фехтувальницю Ольгу Харлан нагородили Орденом Свободи під час урочистості до Дня незалежності України. Нагороду вони отримали з рук Президента України.

Сьогодні, 24 серпня, Україна святкує 33-річчя з моменту проголошення незалежності. В честь свята відбувся урочистий захід за участю Президента України, Володимира Зеленського, пише 24 канал.

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Усик та Харлан отримали державні нагороди

Спортсменів нагородили за видатні заслуги, утвердження незалежності України та консолідації суспільства, вагомий внесок у зміцненні авторитету української держави у світі та визначні досягнення у спорті.

Нагородження Олександра Усика та Ольги Харлан: дивіться відео

Довідка. У серпні 2024 року Харлан та Усик також отримали від Президента України Володимира Зеленського іншу відзнаку – "Національна легенда України".

Відзначимо, що Орденом Свободи в історії України серед представників спорту також нагороджували ексчемпіона світу з боксу Володимира Кличка та багаторазового чемпіона світу зі стрибків із жердиною Сергія Бубку.