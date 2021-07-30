Ольга Саладуха завершила кар'єру після провалу на Олімпіаді-2020

38-річна українська легкоатлетка і народний депутат Ольга Саладуха прокоментувала свій невдалий виступ на Олімпійських іграх в Токіо і оголосила про завершення кар'єри.

Ольга Саладуха стрибнула на 13.91 метра – цього результату виявилося недостатньо для подолання кваліфікації. Саладуха наголосила, що цей старт є, скоріш за все, останнім для неї і вона не буде далі змагатися.

До слова Саладуха пролетіла повз фінал Олімпіади-2020 у потрійному стрибку

Все зробила з тренером, щоб виступати на високому, гідному рівні. Шкода лише, що це, мабуть, останній старт і прийшов час попрощатися з кар'єрою. Це все. Дуже боляче. Емоції не передати,

– сказала атлетка.

Саладуха також розповіла, що на початку сезону мала проблеми зі стегном. І визнала, що засмучена від того, що не пройшла у фінал.

"Звичайно, хотілося стрибати у фіналі. Я на це була готова. Чесно кажучи, несподівано, що не вийшов результат. З початку сезону трохи лікувалася, був надрив стегна", – підсумувала спортсменка.

Що відомо про кар'єру Ольги Саладухи

Спортсменка, яка спеціалізується у потрійному стрибку тричі вигравала чемпіонат Європи, здобувала "золото" на чемпіонаті світу та вигравала "бронзу" Олімпіади-2012.

Ігри-2020 в Токіо стали для Саладухи четвертими у кар'єрі: вона змагалася в Пекіні-2008 (сьоме місце), Лондоні-2012 ("бронза"), Ріо-2016 (не пройшла кваліфікацію) і тепер Токіо-2020. Як і п'ять років тому, Ольга не змогла пройти до фіналу.