"Мрію заспівати на "Донбас Арені": дружина Ракіцького розповіла про присвячену Шахтарю пісню

Ольга Ракіцька потішила фанатів "гірників" новим драйвовим треком "Помаранчеве серце". Співачка згадала про ідею написання пісні та реакцію вболівальників на неї.

Тиждень тому, 28 листопада, Шахтар мінімально переграв бельгійський Антверпен в Лізі чемпіонів (1:0). Цей тріумф забезпечив команді прохід у плей-оф одного з єврокубків.

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Перед грою в Гамбурзі вболівальників клубу порадувала дружина Ярослава Ракіцького. Ольга презентувала пісню власного авторства "Помаранчеве сонце", яку присвятила донеччанам.

Співачка довгий час не випускала нових пісень. Ольга розповіла про те, як виникла ідея написати новий трек після повернення із закордону. Її слова передає 24 канал.

Справжнє натхнення у мене з’явилося після переїзду в Україну. До цього майже рік ми жили в Туреччині, але я мріяла повернутися до рідної країни. І коли це сталося, я з новим творчим натхненням знов почала писати пісні. Однією з них і стало "Помаранчеве серце". Мій чоловік більше 10 років виступає за Шахтар. Я чудово пам’ятаю час, коли він тільки розпочинав свою ігрову кар’єру в першій команді. Тож в один серпневий день я сіла за піаніно та написала слова. Відправила нашому українському композитору Олі Бажані і трохи пізніше разом із нею доробили музику. Алекс Бабченко виступив саундпродюсером. Це, мабуть, моя перша робота, де я пропустила через себе не тільки слова і музику, але і кожен звук у аранжуванні,

– розповіла Ольга Ракіцька.

Відео кліпу на пісню "Помаранчеве серце":

Також дівчина розповіла про реакцію фанатів на пісню. Вона зізналась, що першим саундтрек почув її чоловік Ярослав, який залишився вражений від треку.

Чоловік сказав, що він вражений і що це – топ і найкраще з того, що він чув в останній час. До речі, за ініціативою Шахтаря перед виходом кліп подивилась вся команда. Хлопцям теж сподобалося. В Гамбургу я зупинялася в одному готелі з командою, багато гравців при зустрічах вітали мене з прем'єрою і дякували за пісню. Сподобалася “Помаранчеве серце” і фанам Шахтаря. Я дуже вдячна всім, хто потім перепостив та прокоментував в соцмережах анонс та відео кліпу. Один з головних акцентів пісні – що є речі, які поєднують і зігрівають всіх фанів донеччан навіть у важкі часи. Це наші помаранчеві серця. Мені писали багато людей, які не пов’язані з футболом. Це люди, які були вимушені покинути Донецьк ще в 2014 році. Вони писали, що пісня знайшла відгук в їх серці і стала для них маніфестом незламності духу та своєрідним гімном донецького краю,

– каже співачка.

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Наприкінці відеокліпу з'явилось фото стадіону "Донбас Арена", який вже майже десять років знаходиться у російській окупації в Донецьку. Ольга розповіла, що її головною мрією є заспівати "Помаранчеве серце" на рідній арені Шахтаря.



Донбас Арена у кліпі Ольги Ракіцької / скріншот з відео

До слова, влітку на День захисту дітей у Ольги Ракіцької вийшла нова пісня "Мир у родині". Найближчим часом виконавиця планує перевипустити пісню "Місто", яку перекладе на українську мову.

. Чоловік співачки Ярослав Ракіцький є вихованцем Шахтаря, за який грав з 2006 по 2019 роки. Цієї зими центральний захисник повернувся у донецький клуб і вже встиг відзначитись чотирма голами та трьома асистами у 26-х матчах.