Українка Ольга Лящук здобула титул найсильнішої жінки планети
Джерело:Allthingsstrongman
Українська стронгвумен Ольга Лящук стала переможницею щорічного турніру зі стронгспорту The Shaw Classic. Уродженка Донецька вдруге завоювала титул найсильнішої жінки планети.
З 19 по 20 серпня в американському Ловленді (штат Колорадо) відбувся традиційний турнір найсильніших людей світу The Shaw Classic. У змаганнях серед жінок Україну представляла Ольга Лящук.
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Фантастичне досягнення Ольги Лящук
Українська стронгвумен заробила найбільшу кількість балів за сумою всіх вправ – 67. Це дозволило Лящук вдруге в кар'єрі завоювати звання найсильнішої жінки планети. Перший титул Ольга завоювала в минулому році.
На п'єдесталі компанію українській стронгвумен склали дві представниці Канади: Саманта Белв'ю (63) та Меліса Пікок (60).
Ольга Ляшук переможниця турніру The Shaw Classic / instagram.com/allthingsstrongman
Результати змагань серед жінок / instagram.com/allthingsstrongman
Зазначимо, що у змаганнях серед чоловіків брав участь український стронгмен Олексій Новіков. Він посів 10-е місце за підсумком турніру, набравши 44 бали.
Титул Найсильнішої людини світу дістався американцю Браяну Шоу (96 очок). Канадець Мітчелл Хупер (89) став 2-м, а шотландець Том Столтман (82) – третім.
Що відомо про Ольгу Лящук
- Ольга Лящук народилася в Донецьку, де розпочала займатися спортом.
- На юніорському рівні стала переможницею першості України зі стрибків з жердиною.
- У складі збірної України виграла першість Європи з регбі.
- Ольга стала першою українкою, яка потрапила до Книги рекордів Гіннеса. У 2016 році жінка розчавила стегнами 3 кавуни за 14 секунд.
- У 2019 і 2020 роках Ольга перемогла на всесвітніх змаганнях "Arnold Pro Strongwoman" у США.