Приховували два дні: героїні фіналу ЧС-2023 з футболу сказали про смерть батька лише після матчу

Героїнею фіналу жіночого чемпіонату світу з футболу 2023 стала іспанка Ольга Кармона. Вона забила єдиний гол у фіналі. Але її радість була не довгою. Адже після матчу вона дізналася про смерть батька.

Фінал жіночого чемпіонату світу з футболу відбувся в неділю, 20 серпня. У головному матчі за трофей зіграли збірні Іспанії та Англії. Все вирішив єдиний гол в матчі, який було забито на 29-й хвилині. Його авторкою і стала Ольга Кармона, яка принесла титул чемпіонів світу збірній Іспанії вперше в історії.

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Вже після фінального поєдинку стало відомо, що в родині футболістки сталося горе – помер її батько. Цю інформацію підтвердили й в федерації футболу Іспанії, висловивши їй співчуття.

Саме футболістка після матчу опублікувала слова подяки своєму батьку.

"Сама того не підозрюючи, я отримала свою Зірку ще до початку гри. Я знаю, що ти дав мені сили досягти чогось унікального. Я знаю, що ти спостерігав за мною сьогодні ввечері і що ти пишаєшся мною. Спочивай з миром, тату", – написала Ольга Кармона.

Наступного дня після фіналу вона опублікувала ще один пост, присвячений батькові та перемозі на чемпіонаті світу.

"Вчора був найкращий і найгірший день у моєму житті. Я знаю, що ти хотів би, щоб я насолоджувалася цим історичним моментом, тому я буду зі своїми подругами, щоб, де б ти не був, ти знав, що ця зірка також твоя, тату", – написала футболістка.

Вже згодом стало відомо, що батько Кармони помер ще за два дні до матчу – у п'ятницю. До цього він боровся з тривалою хворобою. Однак родичі та друзі вирішили не розповідати футболістці про це, щоб вона могла зосередитися на найважливішому матчі свого життя.

При цьому мати та брати Кармони їздили до Нової Зеландії під час групового етапу чемпіонату світу, але потім поспішили повернутися до Іспанії. Вони прибули до Австралії вже після смерті батька, в суботу, щоб підтримати її у фіналі.