Українська фехтувальниця Ольга Харлан підбила підсумки року, що минув. У новорічну ніч вона звернулася до ЗСУ.

Спортсменка наголосила, що минулий рік був складним. Однак вона переконана, що 2023-1 точно зробив сильнішим кожного українця.

Дивіться також Допуск росіян на ОІ, сутичка Харлан з росіянкою і зашквари Ломи: головні спортивні скандали 2023

Зворушливе привітання Харлан

"Цей рік був важкий. Для всіх нас. Ще один рік війни. Це залишиться у нашій памʼяті, назавжди... Справлятися з труднощами, боротися до останнього, вірити, бути сильними, бути обʼєднаними, бути вірними, втрачати, жити з втратою, знаходити позитив, радіти, боятися, але не зупинятися. Все це наше життя, яке у нас є зараз. 2023 рік точно зробив нас сильнішими. З надією та вірою крокуємо у наступний рік", – написала Ольга.

Також Харлан подякувала нашим захисникам за можливість зустрічати Новий рік.

"Я хочу подякувати Збройним Силам України за те, що саме зараз ми можемо зустрічати новий рік, для когось вдома, для когось з надією на повернення до рідного дому. Кожному, хто захищає та віддав своє життя задля нашого захисту.Кожному, хто робить все, щоб наша країна була мирною та вільною, щоб ворог був знешкоджений. Вічна повага та вічна памʼять…", – додала вона.

Виступи Харлан у новому сезоні