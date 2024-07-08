"Це справжнє обличчя Росії": олімпійська чемпіонка про удар по "Охматдиту"

Сьогодні, 8 липня, ворожа країна завдала масований ракетний удар по Україні. Ракети летіли в напрямку багатьох міст: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Краматорськ, Слов'янськ.

Під час атаки на Україну ворожа країна однією з ракет влучила в столичну дитячу лікарню "Охматдит". Пошкоджені реанімаційні, операційні та онкологічне відділення.

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Харлан про атаку росіян

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан поділилась своїми емоціями після обстрілу дитячої лікарні у Києві. У своєму інстаграмі українська спортсменка заявила, що усі росіяни несуть відповідальність за дії своє влади, а спортсмени не є винятком. Також Ольга попросила світову спільноту відреагувати на цей акт тероризму.

Це справжнє обличчя росії – і таким буде завжди. Світова спільнота має це визнати. Замість рішення піти туди й потиснути один одному руки або взяти участь у якихось змаганнях. Там немає миру. Нема розуміння. Душі нема. Тільки вбивства та руйнування. Кожен відповідальний. Кожен! Моя Україна. Мої люди,

– написала Харлан.

Раніше, Міжнародна федерація тенісу (ITF) допустила до Олімпіади-2024 в Парижі російських тенісистів.

"Охматдит" найбільша дитяча лікарня в Україні, у якій кожен рік лікують більше, ніж 20 тисяч дітей.

Повідомляють, що після ранкової атаки росіян в Києві 19 загиблих і 59 поранених. Пошукові роботи на разі продовжуються.