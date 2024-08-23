Олімпійська чемпіонка з "великим сердцем": Харлан відвідала поранених військових

В цей нелегкий час українці завдячують військовим, які боронять країну від навали з боку ворожої країни. Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан разом з іншими представниками спорту відвідала військових у лікарні.

Українська фехтувальниця Ольга Харлан зустрілася з лікарями та пораненими у Головному клінічному госпіталі. Спортсменка також розповіла про свої медалі, які здобула на літніх Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

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Харлан на зустрічі з військовими

На зустріч у госпіталь Ольга взяла з собою медалі з Парижу-2024. Як зазначила спортсменка, що це не тільки її медалі та подякувала військовим за їхню мужність.

Я їх не одягаю. Мені хочеться їх просто дати потримати, щоб з ними фотографувалися, бо вони також і ваші. Тому що завдяки вам існує наша країна. Ви допомагаєте неймовірно, дякую вам за це. І це також ваша перемога»,

– сказала Харлан.

Нагадаємо, що нещодавно Ольга Харлан разом з Сергієм Притулою продала на аукціоні свою переможну шаблю за космічну суму. Усі виручені кошти пішли на допомогу Силам оборони України.

Також фехтувальниця отримала від голови СБУ пам'ятний знак "Хрест пошани", а президент Володимир Зеленський вручив Харлан відзнаку "Національна легенда України.