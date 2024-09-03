Рознесла суперницю: Федота-Ісаєва принесла Україні першу медаль Паралімпіади із фехтування

У вечірній програмі Паралімпіади-2024 відбуваються фінали із фехтування. Через помилку організаторів змагання дещо затримались по таймінгу. Коли повинні були відбуватись медальні зустрічі фехтувальники лише змагались у втішних раундах.

В 1/8 фіналу жіночої шаблі (В) відбулось українське протистояння Олени Федоти-Ісаєвої та Надії Долох. Федота здобула дуже легку перемогу з рахунком 15:1 та пробилась до чвертьфіналу Паралімпіади-2024, пише 24 канал.

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Перша медаль українки у Парижі

В 1/4 фіналу Федота перемогла представницю Італії Паскіно 15:8. На жаль, у півфіналі українка поступилась Яні із Таїланду – 9:15. Тому Федоті потрібно було виборювати путівку у бронзовий фінал через втішний раунд 4. Україна зійшла із суперницею із Угорщини Мезо.

У напруженій боротьбі Олена Федота здобула перемогу 15:12 та вийшла до сутички за "бронзу".

У медальному фіналі Федота протистояла китаянці Ланчжу Ао. Федота дуже впевнено провела першу частину сутички 8:1. Олена вже свого не відпустила – 15:3.

Олена Федота-Ісаєва – бронзова призерка Паралімпійських ігор-2024.

До слова. У Токіо Федота здобула дві срібні нагороди (обидві у шаблі).

Це перша медаль Паралімпіади-2024 для України у фехтуванні. Андрій Демчук програв у бронзовому фіналі італійцю.