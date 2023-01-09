Після феєричного матчу: український захисник вперше потрапив до символічної збірної у Бельгії

Визначилась символічна збірна найкращих гравців 19-го туру бельгійської Ліги Жупіле. До неї вперше потрапив українець Олексій Сич.

Орендований у Руха правий захисник Олексій Сич видав класний матч у Бельгії. Футболіст відзначився не лише дебютним голом у футболці Кортрейка у ворота Левена, а й асистував під час першого взяття воріт суперника.

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Дебютна відзнака у Європі

Кортрейк переміг Левен з рахунком 2:3.

21-річний український футболіст удостоївся потрапляння у символічну збірну 19-го туру Ліги Жупіле за версією авторитетного статистичного порталу SofaScore.

За гру Сичу поставили одну з найвищих оцінок – 8.4 бали. Більше лише у Луї Патріса та Сенне Лінена – по 8.6.

Відзначимо, що це дебютне потрапляння у таку збірну для Олексія.



Символічна збірна 19-го туру у Бельгії / Скриншот із SofaScore

Нагадаємо, що 6 вересня 2022 року Кортрейк орендував Олексія Сича. Термін оренди до кінця поточного сезону – 30 червня 2023 року. В угоді є опція викупу футболіста.

За бельгійський клуб правий захисник вже провів 13 матчів, у яких забив один гол та зробив два асисти.

До оренди у Бельгію виступав виключно у Львові – за УФК Львів, Карпати U-19, Карпати-2, Карпати, Карпати Галич та Рух. Контракт із рухівцями у Сича спливає 30 червня 2025 року.