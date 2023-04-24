Український стронгмен Новіков – у трійці найсильніших людей світу
Стронгмен Олексій Новіков завоював "бронзу" на турнірі World’s Strongest Man. Змагання силачів відбулося у США.
У США завершилися змагання World’s Strongest Man. У турнірі найсильніших людей світу брали участь двоє українців – Олексій Новіков та Павло Кордіяка, пише 24 Канал.
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Олексій Новіков у шести дисциплінах зумів набрати 41 бал. Такий результат дозволив йому завоювати бронзову медаль у суперництві найсильніших людей планети.
Другий учасник від України – Павло Кордіяка посів шосте місце у змаганнях.
Переможцем турніру став канадець Мітчелл Гупер, який вперше виграв подібні змагання. Срібна медаль дісталася Тому Столтману з Великої Британії.
World’s Strongest Man
- 1. Мітчелл Гупер (Канада) – 53,5 бали
- 2. Том Столтман (Велика Британія) – 49
- 3. Олексій Новіков (Україна) – 41
...
- 6. Павло Кордіяка (Україна) – 31,5
Зазначимо, що Павло Кордіяка на початку квітня став найсильнішою людиною Європи, тріумфувавши на турнірі в Лідсі. Олексій Новіков там здобув "срібло".