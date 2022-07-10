Український силач Новіков вдруге поспіль виборов титул Strongman Classic
Стронгмен Олексій Новіков захистив титул Strongman Classic. Турнір відбувся у Великій Британії.
Новіков закликає донатити на ЗСУ
Українець набрав 54 бали в загальному заліку. Він на 12 балів випередивши найближчого суперника – канадця Мітчелла Гупера (42 очки). Третє місце з відставанням в усього пів бала від "срібла" посів американець Еван Сінґлтон (41.5), пише 24 канал.
До речі Український стронгмен Новіков – найсильніший чоловік Європи
Минулого року Олексій також здобув першість на цьому турнірі.
Змагання складалися з 5 етапів: підйому гантелей/дамблу (де неофіційний світовий рекорд – 153 кілограмів – належить саме Новікову), "воріт Геркулеса", "прогулянки фермера" з вантажем, тяги акселя та підйому каменів на п'єдестал.
Після перемоги стронгмен звернувся до своїх підписників в інстаграмі. Він закликає аудиторію донатити на Збройні Сили України.
Найкраще поздоровлення для мене – це донат для пацанів,
– написав спортсмен.
Титули українського силача
- 26-річний спортсмен є володарем титулу "Найсильніша людина світу" 2020 року. У 2022-му на цих же змаганнях посів третє місце.
- "Найсильніша людина Європи" 2022 року, віцечемпіон 2021-го.
- Дворазовий чемпіон Strongman Classic (2021, 2022) і загалом 5-разовий призер турнірів Giants Live.
- Віцечемпіон Arnold Strongman Classic 2022.
- Чотири рази поспіль (2016-2019) отримував титул "Найсильнішої людини України".