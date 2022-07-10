Український силач Новіков вдруге поспіль виборов титул Strongman Classic

10 липня 2022 , 15:52
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Стронгмен Олексій Новіков захистив титул Strongman Classic. Турнір відбувся у Великій Британії.

Новіков закликає донатити на ЗСУ

Українець набрав 54 бали в загальному заліку. Він на 12 балів випередивши найближчого суперника – канадця Мітчелла Гупера (42 очки). Третє місце з відставанням в усього пів бала від "срібла" посів американець Еван Сінґлтон (41.5), пише 24 канал.

До речі Український стронгмен Новіков – найсильніший чоловік Європи

Минулого року Олексій також здобув першість на цьому турнірі.

Змагання складалися з 5 етапів: підйому гантелей/дамблу (де неофіційний світовий рекорд – 153 кілограмів – належить саме Новікову), "воріт Геркулеса", "прогулянки фермера" з вантажем, тяги акселя та підйому каменів на п'єдестал.

Після перемоги стронгмен звернувся до своїх підписників в інстаграмі. Він закликає аудиторію донатити на Збройні Сили України.

Найкраще поздоровлення для мене – це донат для пацанів,
– написав спортсмен.

Титули українського силача

  • 26-річний спортсмен є володарем титулу "Найсильніша людина світу" 2020 року. У 2022-му на цих же змаганнях посів третє місце.
  • "Найсильніша людина Європи" 2022 року, віцечемпіон 2021-го.
  • Дворазовий чемпіон Strongman Classic (2021, 2022) і загалом 5-разовий призер турнірів Giants Live.
  • Віцечемпіон Arnold Strongman Classic 2022.
  • Чотири рази поспіль (2016-2019) отримував титул "Найсильнішої людини України".
Автор: Дарина Жданович