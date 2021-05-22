Олексій Лень вперше зіграє у плей-офф НБА: шлях гравця до омріяних матчів

Кар’єра українця Олексія Леня в НБА нарешті перестала бути сумною історією про адаптацію, невиправдані надії та застиглий розвиток. Усе змінив перехід гравця до "Вашингтона". І саме із цією командою він вперше у кар’єрі отримає емоції від гри у плей-офф НБА.

Вперше із 2010-го року ми матимемо за кого співпереживати у вирішальній стадії головної баскетбольної ліги світу. 11 років тому такий досвід нам подарував Кирило Фесенко. Його "Юта" посіла 5-те місце у Західній конференції, а у плей-офф зуміла здолати перший раунд. Обігравши "Денвер", "джазмени" наткнулися на майбутніх чемпіонів. Для того, щоб обіграти команду українця, "Лейкерс" Кобі Браянта вистачило чотирьох матчів.

Аби описати шлях Олексія Леня до довгоочікуваного виступу у плей-офф НБА, одного лише слова "тернистий" буде зовсім недостатньо. Мова йде про майже десять років очікування – від дебюту у студентській лізі восени 2011-го до вирішального матчу проти "Індіани" у травні 2021-го. Українець навіть потрапив до не надто почесного рейтингу баскетболістів, які ніколи не грали у плей-офф. У такому заліку Лень увійшов до десятки баскетболістів у історії ліги. Серед діючих гравців він узагалі лідирує за цим показником. Цифра справді вражаюча – 530 матчів у НБА. Жодного з них у плей-офф.

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За свої перші сім років у американській лізі українець всерйоз натерпівся. І справа не тільки у травмах, які традиційно докучають центровим. "Фінікс" вибрав Леня під багатообіцяючим п’ятим номером драфту (ось вам кілька п’ятих номерів різних років – Двейн Вейд, Кевін Лав, Рікі Рубіо, Демаркус Казінс, Йонас Валанчюнас). Однак у таборі "Санз" зовсім не приділяли уваги розвитку баскетболіста. Окрім цього, діапазон дій Леня, який у своїй студентській команді був більш багатостороннім гравцем, суттєво звузили. Додайте сюди безперервне депресивне бовтання на дні турнірної таблиці без будь-яких перспектив і на виході отримаємо серйозне підґрунтя для ось такої заяви баскетболіста:

"Думаю, впродовж двох сезонів у "Атланті" я покращив свою гру набагато більше, ніж за п’ять сезонів у "Фініксі". Я довів, що можу кидати трьохочкові. Я навчився краще завершувати атаки з-під кошика. Я став краще діяти в обороні".

Перехід до "Атланти" у 2018-му справді позитивно вплинув на баскетболіста. Українець не те щоб суттєво додав у грі, утім, зміна обстановки відверто пішла йому на користь. Шансом перезапустити кар’єру він, щоправда, не скористався, доволі швидко втративши місце у стартовій п’ятірці. Але натомість Лень став важливим гравцем ротації. Роль другого центрового дозволила українцю пропрацьовувати захисні навики. Баскетболіст розраховував залишитися в "Атланті" надовше, чекаючи пропозиції щодо нового контракту. У клубі вирішили інакше.

У результаті обміну Лень взимку 2020-го опинився у "Сакраменто" і там вперше у кар’єрі отримав можливість відчути напругу боротьби за плей-офф. Новачок вправно робив свій внесок у гру команди, та якби не ковідна епідемія, Лень міг би перервати неприємну серію ще у минулому сезоні. Утім, чемпіонат зупинили, а вже під час догравання у пузирі запалу "Сакраменто" для прориву не вистачило. Коли ж український центровий восени минулого року підписав контракт із "Торонто", здавалося, що нарешті Лень потрапив до команди, з якою зіграє у плей-офф. Однак вже у січні Олексія відрахували.

Вже через чотири дні Лень поповнив лави "Вашингтона", але не було жодних підстав сподіватися побачити "Візардс" у вісімці найкращих Східної конференції. Однак божевільний весняний ривок столичних хлопців дозволив їм буквально увірватися до списку команд, що таки зіграють у плей-офф. Першій і такій довгоочікуваній грі на вибування для українського центрового.