Відлупцював м'яч після невдачі: українець Лень потрапив до топ-10 моментів дня в НБА

Український баскетболіст Олексій Лень зіграв черговий матч за Сакраменто в НБА. І момент за участі Леня потрапив у підбірку найкращих за ігровий день.

6 листопада Сакраменто на виїзді зіграв проти Х'юстона. І зазнав поразки з рахунком 122:97.

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Олексій Лень в цьому матчі провів на полі 7 хвилин та 34 секунди. Це найбільше ігрового часу, який йому дістався в цьому сезоні. Бо за два попередні матчі за "королів" він зіграв сумарно п'ять хвилин.

За відведений йому час, Лень зробив три підбирання та одну результативну передачу. Очок не набрав (єдиний зі своєї команди), хоча мав лише одну дальню спробу кидка. При цьому за час перебування Леня на майданчику, його +/- становив "10" – другий найкращий показник у складі Сакраменто.

Та саме коли Лень перебував на майданчику, Фред Ванвліт з Х'юстона зробив баззер-біттер. Це сталося на останніх секундах другої чверті. Захисник підхопив м'яч на своїй половині поля біля щита та кинувся вперед. І коли часу майже не залишилося, зробив дальній кидок, який і став результативним, а рахунок на табло – 67:42.

Лень в цей момент теж біг до свого кошика. Але завадити супернику не зумів. А після того, як м'яч влетів в кошик та опинився біля нього, український баскетболіст щосили по ньому вдарив кулаком.

Саме цей момент за участі Ванвліта та подальшої реакції Леня і потрапив у топ-10 моментів ігрового дня в НБА, розмістившись на шостому місці.

Відео топ-10 моментів ігрового дня в НБА 6 листопада