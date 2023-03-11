Доводить, що вартий бути "гірником": гравець Шахтаря забив гол-красень у Азербайджані – відео

Олексій Кащук усіма силами рветься до основного складу донецького Шахтаря. Вінгер оформив красивий гол зі штрафного положення.

Олексій Кащук на правах оренди виступає за азербайджанський Сабах. Український вінгер забив свій 11 гол у сезоні за тимчасову команду, пише 24 канал.

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Сабах, який наступає на п'яти лідеру Азербайджана у боротьбі за титул чемпіона, на своєму шляху розгромив Сумгаїт (4:0). Впевненій перемозі команди з Баку посприяв і гол українського півзахисника Олексія Кащука. За рахунку 1:0 чемпіон світу U-20 взяв на себе відповідальність виконати штрафний удар. Орендований Шахтарем гравець впевнено відправив м'яч у праву "дев'ятку" воріт суперника.

Відео гола Олексія Кащука (4:23):

Кар'єра українського вінгера

Кащук – вихованець донецького Шахтаря, проте за "гірників" жодного поєдинка 22-річний вінгер так і не провів.

Олексій свого часу грав на правах оренди у Маріуполі, за який Кащук провів 22 поєдинка та забив 4 гола.

Наразі Олексій все ще належить Шахтарю, проте знову тимчасово виступає за інший колектив – Сабах, за який Кащук провів вже 22 матчі, забив 11 голів та віддав 7 асистів.

Також Олексій – чемпіон світу-2019 в складі збірної України U-20. Кащук був одним із тих гравців "синьо-жовтих", хто створював справжню гостроту біля воріт суперника на молодіжному Мундіалі.

Наразі Кащук виступає за молодіжну збірну України, яку очолює Руслан Ротань. Олексій має усі шанси поїхати з "синьо-жовтими" на молодіжне Євро-2023.

Сабах у турнірній таблиці чемпіонату Азербайджану йде другим, відстаючи від лідера – Карабаха – на шість очок.