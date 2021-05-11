Український форвард Дніпра-1 перейшов у чемпіонат Норвегії

Форвард Дніпра-1 Олексій Хобленко продовжить кар'єру в норвезькому клубі Стабеку. В цей клуб футболіст переходить на 4 місяці.

В Стабеку форвард проведе 3,5 місяці (до 30 серпня) на правах оренди з правом викупу.

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У попередньому сезоні Стабек посів восьме місце у Вищій лізі Норвегії.

Що відомо про Хобленка

27-річний Хобленко перейшов у Дніпро-1 в кінці 2019 року. У складі дніпрян форвард провів 31 матч і забив дев'ять м'ячів.

Контракт Хобленка з Дніпром-1 розрахований до літа 2022 року. Трансферна вартість гравця оцінюється в 600 тисяч євро.

Раніше Хобленко також виступав за молодіжну команду Динамо, Полтаву, Говерлу, Чорноморець, Лех і Динамо-Брест.