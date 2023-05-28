ЛЧ уже на носі: Зоря здолала Олександрію й опинилась за крок до найпрестижнішого турніру – відео

Луганський колектив веде активну боротьбу за "срібну" сходинку УПЛ. Все вирішиться в останньому турі.

Олександрія – Зоря 0:2

Голи: Русин, 9, Булеца, 24

Олександрія та Зоря провели зустріч в рамках 29-го туру Української Прем'єр-ліги, переможцями з якої вийшов луганський клуб. "Біло-чорні" серйозно претендують на Лігу чемпіонів, пише 24 канал.

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Єврокубкові мелодрами

У паралельному матчі донецький Шахтар розгромив Дніпро-1 (3:0), чим забезпечив собі чемпіонство України, а також сколихнув шанси "спортклубівців" на Лігу чемпіонів. У матчі кипіли емоції, оскільки наприкінці зустрічі між командами сталася масова бійка. Зоря у свою чергу шансом скористалася, а то Олександрія ризикує втратити єврокубкове місце.

Луганський колектив вирішив закрити усі питання щодо матчу ще в першому таймі, практично у його дебюті. На 9-ій хвилині матчу Назарій Русин прекрасним ударом з-за меж карного майданчику суперника поцілив у дальню дев'ятку воріт Олександрії, а вже на 24-ій хвилині той ж Русин асистував Сергію Булеці, який уже з меж штрафної "містян" вразив протилежний верхній кут воріт опонента, 0:2.

Цікаво те, що єдині два удари в ствір у першому таймі стали результативними, та ще й вирішили долю усього поєдинку. В другій половині зустрічі Олександрія добряче активізувалася, перехопивши ініціативу матчу, проте самостворена перевага не змогла принести підопічним Руслана Ротаня жодної переваги, а тому Олександрія у даному матчу поступилася.

Таким чином, Зоря залишається на третій сходинці УПЛ, проте зрівнюється за кількістю очок з Дніпром-1 (в обох по 64 бали). "Спортклубівці" знаходяться вище у турнірній таблиці, оскільки в них краща різниця очних зустрічей з "біло-чорними" (Одна перемога на рахунку Зорі – 2:1, проте Дніпро-1 у першому колі тріумфував з цифрами 3:0 на табло). У останньому турі "біло-чорні" зустрінуться з Минаєм, а "спортклубівці" – з Кривбасом, де і вирішиться доля команд.

Олександрія ж наразі тримає усе в своїх руках. "Містяни" все ще знаходяться на 5-ій сходинці турнірної таблиці (43 очки в активі), проте їм у спину дихає Ворскла (39 балів), яка має ще матч у запасі. На Олександрію ще чекає поєдинок з Рухом, а на "зелено-білих" матчі проти Колоса та Шахтаря, який буде не менш вмотивований, оскільки у фінальному матчі вони захочуть підійти до нагородження у ролі переможців.

Відеоогляд матчу: