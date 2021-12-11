Олександрія забила гол у ворота Шахтаря та вийшла вперед: відео взяття воріт

Олександрії вдалося відкрити рахунок у матчі проти Шахтаря завдяки голу у другому таймі. Забив Кожушко

Гол джокера

Перший матч між Олександрією та Шахтарем закінчився внічию 0:0. По перерві на поле вийшов Кожушко, який замінив Одарюка.

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І саме Кожушко відкрив рахунок у цьому матчі. Третьяков навісив з правого флангу, а Кожушко в падінні головою відправив м'яч у дальній кут воріт.

Варто відзначити, що гравець був без опіки у штрафному майданчику, тож мав достатньо часу, щоб прицільно пробити.

Відео голу Кожушка