Олександрія забила гол у ворота Шахтаря та вийшла вперед: відео взяття воріт
11 грудня 2021 , 15:32Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Олександрії вдалося відкрити рахунок у матчі проти Шахтаря завдяки голу у другому таймі. Забив Кожушко
Гол джокера
Перший матч між Олександрією та Шахтарем закінчився внічию 0:0. По перерві на поле вийшов Кожушко, який замінив Одарюка.
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І саме Кожушко відкрив рахунок у цьому матчі. Третьяков навісив з правого флангу, а Кожушко в падінні головою відправив м'яч у дальній кут воріт.
Варто відзначити, що гравець був без опіки у штрафному майданчику, тож мав достатньо часу, щоб прицільно пробити.
Відео голу Кожушка