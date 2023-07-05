Новачок УПЛ потирає руки: Олександрія відсторонила від першої команди ексгравця збірної України
Джерело:ТаТоТаке
Сергій Рибалка, скоріше за все, покине свій нинішній колектив. Проте у півзахисника є варіанти де продовжити кар'єру.
Олександрія не розраховує на Сергія Рибалку у наступному сезоні. Проте новачок УПЛ плекає надію здобути півзахисника у свої ряди.
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Час допомогти нужденним
Олександрія, яка втратила єврокубкове місце у останньому турі сезону, по трохи змінює свій колектив. Зокрема, під чистку потрапив і досвідчений Сергій Рибалка, якого "містяни" відсторонили від першої команди. Наразі ексгравець збірної України тренується із молодіжним складом "жовто-чорних", а саме із U-19. Такий жест зі сторони керівництва Олександрії символізує про те, що колектив не розраховує на маститого півзахисника у майбутній кампанії, футболіст наразі просто підтримує свою форму.
Цікаво, що контракт Рибалки із "жовто-чорними" розрахований ще на один рік, та от "маринувати" Сергія у команді ніхто не збирається, ба більше, з'явилися охочі, які жадають попрацювати із досвідченим футболістом. Мова йде про черкаський ЛНЗ, який у наступному сезоні тільки дебютує в рамках Української Прем'єр-ліги, а тому колектив потребує досвідчених кадрів у своєму складі (раніше "виробники насіння" підсилились лідером Вереса). Таким чином, Рибалка зможе продовжити свою кар'єру та допомгти нужденним.
Футбольний шлях півзахисника
- Сергій Рибалка розпочав свою професійну кар'єру у харківському Арсеналі, звідки згодом перебрався до Динамо. Футболіст належав киянам з 2008-го по 2018-ий рік (провів 104 матчі).
- За цей період Рибалка двічі їздив у оренду до чеського Слована Ліберець та турецького Сіваспору, в який згодом і перейшов.
- Після повернення оренди зі Слована Сергій став одним із лідерів київського колективу. Разом із Динамо Рибалка досяг останнього найвищого результату столичного клубу в Європі – 1/8 Ліги чемпіонів у сезоні 2015-2016.
- Також Рибалка, який добре виглядав в Динамо, допоміг збірній Україні вийти на Євро-2016, яке проходило у Франції, чим прикував до себе увагу європейських колективів (таких як Малага), проте до конкретики справа не дійшла.
- Через конфлікт з Сергієм Ребровим, Рибалка покинув Динамо у 2018-му році (разом із Євгеном Хачеріді та Денисом Гармашем)
- До України півзахисник повернувся у 2021, приєднавшись до Олександрії, за яку півзахисник встиг зіграти 41 матч, забити 5 голів та віддати 8 асистів.