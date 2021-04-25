Олександрія неочікувано перемогла Шахтар: відео

У матчі між Олександрією та Шахтарем у неділю, 25 квітня, перемогу святкували господарі поля. Відтак "гірники" програли боротьбу за чемпіонство в УПЛ.

Олександрія – Шахтар 2:0

Голи: Гречишкін, 44 (пен), Шастал, 54

Олександрія в цьому матчі не мала жодної турнірної мотивації – за єврокубки не боряться, з УПЛ не вилітають. натомість Шахтар ще зберігав шанси поборотися за чемпіонство. Правда чисто математичні – треба було вигравати усі матчі, і щоб Динамо програло.

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Та перед цим матчем Шахтар зіштовхнувся з кадровими проблемами:

Микола Матвієнко та Майкон пропускали матч через дискваліфікацію;

за день до гри травмувався Жуніор Мораес. Він вибув на півроку і пропустить Євро-2020;

перед матчем ушкодження отримав Сергій Кривцов. Його замінив Валерій Бондар.

Шахтар краще розпочав гру, створивши декілька моментів. Але з ударами суперників Паньків впорався.

Тоді ж в Шахтаря настала ще одна проблема – в середині першого тайму травму отримав Бондар. Його з поля винесли на ношах. Довелося робити заміну – замість нього вийшов Вітао. От тільки Шахтар не вкладався в ліміт на легіонерів, тож довелося робити ще одну заміну – замість Додо вийшов Болбат.

Олександрія своїми моментами відповіла в середині першого тайму. найкращу нагоду відзначитися змарнував Шастал після пасу Ковальця – він зблизька пробив повз Трубіна, але голкіпера підстрахував Сіпріано.

Та все ж Олександрія першою забила в цьому матчі. Наприкінці першого тайму після подачі з кутового Тете зіграв рукою у власному штрафному, намагаючись вибити м'яч. Арбітр не одразу зреагував на це порушення – довелося використовувати VAR – повтор підтвердив, що порушення було. Пробивати пенальті пішов Гречишкін. Його удар був не надто потужним, але м'яч порвав сітку воріт.

Другий тайм теж розпочався з голу Олександрії. Шастал отримав пас на хід, підключив до атаки Ковальця, який скинув під удар Третьякову. Але з ударом нападника Трубін впорався. От тільки Шастал першим опинився на добиванні і відправив м'яч у ворота суперника.

Надалі Олександрія грамотно оборонялася, не даючи гостям створити моменти біля своїх воріт. Команда вперше перемогла "гірників" на власному полі в рамках УПЛ.