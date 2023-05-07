Злий геній "кротів": Шахтар зіграв в нічию з Олександрією, підпустивши до себе Дніпро-1 – відео

"Містяни" достойно показали себе у матчі з лідером чемпіонату України. Шахтар підігрів інтригу у боротьбі за чемпіонство.

Олександрія – Шахтар 1:1

Гол: Михайленко, 9 – Келсі, 75

Олександрія та Шахтар провели зустріч в рамках 25-го туру Української Прем'єр-ліги, в якій переможця команди не змогли визначити. "Жовто-чорні" дуускладнили завдання на сезон "гірникам", пише 24 Канал.

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Традиційна напруга

Обидва колективи з верхньої частини турнірної таблиці були налаштовані на перемогу у даному поєдинку, оскільки Шахтар лідирує у боротьбі за чемпіонство, а от Олександрія у надії вберегти своє місце у єврокубках. Та от "гірникам" матчі з "містянами" завжди даються досить складно. У останніх 5-и зустрічах "кроти" тільки одного разу змогли здолати "жовто-чорних", двічі команди розписували мирову та двічі Олександрія брала гору над Шахтарем.

Отож, і цей поєдинок легким для "гірників" не став, ба більше "містяни" відразу продемонстрували Шахтарю, що так просто "кроти" з поля не зійдуть. Не дивлячись на навалу Шахтаря на ворота суперника, Олександрія витерпівши свій момент реалізувала відразу. На 9-ій хвилині зустрічі Микола Михайленко підібрав м'яч за межами карного майданчика та потужним дальнім ударом вразив ворота Анатолія Трубіна, 1:0.

Шахтар не бажав так просто залишати такий результат поєдинку та кинувся у активний напад, проте "гірникам" так ніби не вистачало хорошого форварда, який би реалізовував подаровані моменти. До того ж Кевін Келсі ще у першій половині зустрічі з'явився на полі замість Лассіни Траоре, який травмувався. Олександрія у свою чергу майже нічим не поступалась своєму іменитому супернику, пробивши по воротах суперника приблизно таку ж кількість разів та проконтролювавши м'яч не менше часу, аніж "гірники".

Другий тайм Шахтар розпочав агресивно, відразу атакуючи свого суперника. Та от Олександрія розуміла, що швидкий пропущений гол може спохитнути їхню впевненість, тому "містяни" засіли в оборону. Така тактика перекрила дихання "гірникам", які окрім одного моменту в дебюті відновлення зустрічі (удар Келсі впритул, який грудьми відбив Шевченко), нічого не створювали.

Та свій гол Шахтар знайшов під час контратаки. На 75-ій хвилині зустрічі Зубков зряче вибив м'яч зі своєї половини поля у ноги Криськіву, який уникнув мінімального офсайду. Молодий вінгер "гірників" на хорошій швидкості влучив у штангу, проте на добиванні опинився Кевін Келсі, який чудернацьким чином добив м'яч та вирівняв ваги матчу, 1:1.

Шахтар згодом знову відзначився у поєдинку, проте гол Зубкова був скасований після того, як лайнсмен підняв прапорець, зафіксувавши офсайд Коноплі. Гравці Олександрії видихнули з полегшенням. На поле вийшов Сікан, що перебудувало схему Шахтаря на два форварда, проте такий хід нічого "гірникам" не приніс – Олександрія максимально спростила свою гру, довівши матч до позитивного для себе результату.

До речі, матч видався багати на травми, оскільки три футболіста вимушено покинули поле через отримане пошкодження (Траоре, Ковалець, Третяков).

Таким чином, Шахтар все ще залишається на першій сходинці чемпіонату (60 очок у активі), проте у Дніпра-1 (57 очок у активі), який свій матч 25-го туру виграв у Чорноморця (1:2), є ще матч у запасі, і в разі перемоги "спортклубівці" за кількістю очок наздоженуть "кротів". Щодо Олександрії, то "містяни" посіли 5-е місце (38 очок у активі) в турнірній таблиці, відірвавшись від Кривбаса на 6 балів, проте відстаючи від Динамо на 9 пунктів.

Відеоогляд матчу Олександрія – Шахтар: