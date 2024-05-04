Гойдалки в Олександрії: команда Ротаня втратила перемогу над Рухом попри дубль Михайленка

Матч Олександрія – Рух відкривав програму 27-го туру чемпіонату України. "Містяни" не зуміли перервати свою невтішну безвиграшну серію.

Олександрія – Рух 2:2

Голи: Михайленко, 4, 80 – Пастух, 26, Слюбик, 82

Команда Руслана Ротаня за чотири тури до завершення чемпіонату ще не гарантували собі прописку в еліті на наступний сезон. Натомість львівський Рух веде боротьбу за путівку в єврокубки, пише 24 Канал.

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Рух уникнув поразки в Олександрії

Господарі поля швидко відкрили рахунок. Калітвінцев з Ковальцем організували для Михайленка вихід сам на сам з голкіпером Руху. Орендований динамівець свій шанс не змарнував.

Відповідь "жовто-чорних" не забарилася. Євгеній Пастух скористався провалом захисників "містян" та відновив паритет.

Після жвавого початку гра дещо заспокоїлася. Лише наприкінці матчу глядачі знову побачили забиті м'ячі. Спочатку все той же Михайленко ударом головою вивів Олександрію вперед. Однак вже через дві хвилини Слюбик ударом з далекої відстані зрівняв рахунок. В цьому епізоді помилився голкіпер "містян" Микита Шевченко. До речі, 20-річний захисник Руху забиває в другому матчі поспіль.

Відеоогляд матчу Олександрія – Рух