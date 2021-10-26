Олександрія потужно вибила Металіст 1925 з Кубку України: відео

У вівторок, 26 жовтня, відбувся перший поєдинок 1/8 фіналу Кубка України з футболу, у якому зустрічалися представники УПЛ – Металіст 1925 та Олександрія. У наступну стадію пройшла команда з Олександрії.

Металіст 1925 – Олександрія 2:4

Голи: Криськів, 62, Ременюк, 85 – Мустафаєв, 24, 28, Копина, 52, Кирюханцев, 70, Устименко, 90+1

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Рахунок матчу на стадіоні "Металіст" відкрили гості. На 24-й хвилині Третьяков передачею по флангу відправив на вільний фланг Спінеллі, аргентинець вирізав низом на Мустафаєва ближче до воріт, а півзахисник Олександрії у падінні встромив м'яч у ближній кут повз голкіпера.

Відео першого голу Мустафаєва

Яерез декілька хвилин той же Мустафаєв оформив дубль – Спінеллі з розвороту з центру поля передачею вивів Еміля віч-на-віч з голкіпером, 22-й номер Олександрії хитнув Сидоренка і пробив у порожні ворота.

Відео другого голу Мустафаєва

На старті другого тайму рахунок у зустрічі і зовсім став розгромним. Господарі подали кутовий та отримали вихід три в нуль. Копина сам реалізував вихід, на паузі перекинувши Сидоренка.

Відео голу Копини

Господарям поля у Харкові вдалося відквитати один м'яч на 63-й хвилині, коли Криськів знайшов м'яч у штрафному майданчику Олександрії після подачі з кутового і сильно пробив у раму — рикошетом від коліна Копини "круглий" влетів у сітку.

Відео голу Криськіва

"Містян" не влаштовував такий рахунок і вони забили четвертий гол у ворота харків'ян. Кожушко шикарним кросом знайшов Кирюханцева у штрафному майданчику Сидоренка, а Ігорголовою пробив у протихід голкіперу

Відео голу Кирюханцева

Наприкінці матчу команди обмінялися голами, але на підсумковий результат зустрічі це не вплинуло. Голи на свій рахунок записали Ременюк та Устименко.