Олександрія на останніх хвилинах вирвала перемогу в Маріуполя: відео

Олександрія та Маріуполь зустрілися 25 вересня у рамках 9 туру УПЛ. Поєдинок на полі Олександрії завершився драматичною перемогою господарів.

Олександрія – Маріуполь 2:1

Голи: Третьяков, 35 (п), Кожушко, 86 – Спіровскі, 25

Дивіться також Колос програв вдома Ворсклі, не забивши пенальті: відео

Олександрія на правах фаворита краще увійшла в матч. Підопічні Юрія Гури небезпечно підходили до воріт суперника, однак ніяк не змогли створити справжню загрозу.

Натомість Маріуполь свої моменти використовував майже зі стовідсотковою реалізацією. Спершу на 23 хвилині м'яч ледь не побував у воротах Олександрії після удару Кащука.

Чемпіон світу 2019 року підібрав м'яч після того, як той перелетів оборонців суперника. Олексій пробив здалеку, але господарів врятувала стійка.

У наступному моменті Маріуполь таки відзначився голом. "Азовці" заробили штрафний удар: Мишньов пробив у поперечину, після чого новачок Маріуполя Спіровскі добив м'яч у порожні ворота.

Перевага Маріуполя трималася тільки 10 хвилин. Олександрії вдалося заробити досить дивний пенальті після падіння Ковальця. Удар з позначки чітко виконав Третьяков – 1:1.

Драматична перемога Олександрії

Другий тайм також минув за домінування Олександрії. Команда Гури мала дві прекрасні нагоди відзначитися. Спершу небезпечний удар Калюжного під поперечину парирував голкіпер Кудрик.

Також воротар Маріуполя Кудрик зумів відбити м'яч після того, як Одярюк "розстрілював" його з близької відстані.

"Азовці" ж відповіли ударом Кулакова у хрестовину, після чого Стасюк дивом не переправив м'яч у порожні ворота суперника.

Олександрія зуміла вирвати перемогу наприкінці поєдинку. Маріуполь невдало вийшов з оборони, внаслідок чого Мірошниченко перехопив м'яч і віддав пас на Ковальця.

Лідер Олександрії красивою передачею знайшов у штрафному Кожушка, який прошив Кудрика!

Олександрія – Маріуполь​ відеоогляд

Завдяки перемозі Олександрія набрала 17 очок та посідає 4 місце. Маріуполь з 4 очками передостанній.