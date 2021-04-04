Динамо завдяки голу Родрігеса на 90 хвилині вирвало перемогу над Олександрією: відео

Джерело:24 канал
Олександрія і Динамо ввечері 4 квітня закрили програму 20 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Нервовий поєдинок завершився важкою звитягою Динамо.
Голи: Сітало, 14 – Шапаренко, 35 (п), Родрігес, 90
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Уже на 8 хвилині Динамо змарнувало розкішний момент вийти вперед. Кияни провели атаку лівим флангом. Де Пена прострілив у штрафний, де Караваєв пробив точно у площину воріт, але Паньків вібив м'яч у стійку. Та атака гостей продовжилася. М'яч відлетів на Буяльського, який у падінні пробив головою. М'яч з лінії вибив оборонець.
Динамо було складно пройти оборону Олександрії, тому кияни не цуралися дальніх ударів. Один з таких на 22 хвилині завдав Де Пена. Уругваєць цілив у верхній кут, але Паньків впевнено забрав м'яч до рук.
Олександрія була близька, щоб подвоїти перевагу на 30 хвилині. Кияни невдало вийшли з оборони, внаслідок чого господарі отримали шанс для швидкої атаки. У підсумку Лучкевич завдав удару з меж штрафного, однак Бущан відбив м'яч.
Окрилене успіхом Динамо могло вийти вперед на 38 хвилині. Після навісу зі штрафного з лівого флангу Забарний пробив головою у правий нижній від Паньківа кут. Голкіпер здійснив чудовий порятунок.
Ще один сейв Паньків зробив після удару Караваєва у дальній нижній кут. Футболіст Динамо пробивав з меж штрафного.На 57 хвилині Олександрія формально залишилися без головного тренера Володимира Шарана. Арбітр вилучив тренера господарів.
Динамо володіло ініціативою і втілило свою перевагу на 63 хвилині. Миколенко увійшов у штрафний та прострілив на Караваєва. Олександр пробив точно, але арбітр скасував взяття воріт через активний офсайд у Буяльського.
Відразу після цього моменту Паньків врятував Олександрію після дальнього удару Сидорчука.
Микола Шапаренко міг вирвати позитивний результат для Динамо на 77 хвилині. Микола вдало зіграв на підбиранні та пробив у нижній кут. Але й цього разу Паньків був на висоті.
Ще одну нагоду Динамо мало на 82 хвилині. Буяльський чудовим пасом вивів Бєсєдіна на рандеву з Паньківим. Воротар відбив м'яч, але Караваєв не встиг на добивання.
Олександрія – Динамо відеоогляд