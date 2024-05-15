В ролі героїв коміксів: як представили Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі – цікаве фото

За допомогою сервісів штучного інтелекту згенерували фото Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. Їх зобразили як персонажів коміксу всесвіту DC.

Вже у цю суботу, 18 травня, у Ер-Ріяді на рингу зустрінуться непереможні Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі. Боксери змагатимуться за титул абсолютного чемпіона у надважкій вазі.

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Українець в ролі лиходія

Штучний інтелект згенерував Олександра Усика в ролі Джокера, а Тайсона Ф'юрі – Бетмена.



Олександр Усик в образі Джокера / Фото з соцмережі X DAZN Boxing



Тайсон Ф'юрі в образі Бетмена / Фото з соцмережі X DAZN Boxing

Нагадаємо, що на одну з пресконференцій британець прийшов у костюмі Бетмена, а українець згодом на пресконференцію з Ентоні Джошуа одягнувся як Джокер. Однак Усик не відповів точно, чи був закладений якийсь сенс у його діях.

Поєдинок мав відбутись 17 лютого, але був вдруге перенесений через травму Тайсона Ф'юрі, який розсік брову під час тренувань.

Зазначимо, що в жовтні на фанатів боксу чекає також реванш між українцем та британцем.